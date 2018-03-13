Директор фестиваля в Суздале назвал премьеру «Гофманиады» самым ярким событием мероприятия

ВЛАДИМИР, 13 марта. /ТАСС/. Специальный показ полнометражного анимационного фильма «Гофманиада» по мотивам сказок Гофмана станет жемчужиной XXIII Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале, который стартует во вторник во Владимирской области. Такое мнение в ходе пресс-конференции во вторник выразил директор фестиваля Александр Герасимов.

«Несомненная жемчужина нашего фестиваля — это показ “Гофманиады”. <…> Это первый публичный показ на территории Российской федерации этого фильма. Он был показан только в Берлине в рамках Берлинале, и мы очень гордимся, что “Суздальфест” был выбран площадкой для первого показа», — сообщил он.

Работа над кукольным фильмом по мотивам сказок Гофмана велась в течение 15 лет, именно поэтому всероссийская премьера вызывает интерес как у зрителей, так и у профессионального сообщества. Как отметил режиссер картины Станислав Соколов, большую поддержку творческому коллективу «Гофманиады» оказало руководство студии «Союзмультфильм», на которой он снимался.

«Очень хорошо, что нам удалось сделать картину на том уровне, который привык зритель воспринимать от киностудии “Союзмультфильм”. Не хотелось, чтобы новая продукция студии была усеченной. Мы хотим, чтобы качество и уровень художественный всех новых фильмов был нисколько не хуже, чем в советские времена, когда это была крупнейшая студия в Европе», — отметил режиссер.