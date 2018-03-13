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19:54 (мск), источник: Комсомольская правда

Резкое похолодание ожидает Нижний Новгород в ближайшие дни

Ночью температура воздуха вновь опустится ниже отметки 20 градусов.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +6° 39% 757 мм рт. ст. 7 м/с
Источник: Reuters

Весна не спешит в Нижегородскую область. До конца рабочей недели нас ждут температурные качели: то оттепель, то сильные морозы. В ближайшие сутки днем воздух прогреется до минус 1, ночью столбик термометра будет показывать все минус 10.

В четверг, 15 марта, температура воздуха будет на уровне +1, возможен снег. А уже с пятницы, 15 марта, в Нижнем Новгороде ожидается резкое похолодание. Днем прогнозируется до -7, а ночью ударят настоящие морозы — до минус 21. В выходные 17 и 18 марта 2018 года в Нижнем Новгороде ожидается совсем не весенняя погода. Днем будет до -10, ночью по-прежнему до -21.

Не удивляются такой погоде разве что сами синоптики. Как отметила начальник отдела метеопрогнозов Нижегородского гидрометцентра Ольга Мокеева, у метеорологов март в нашей полосе считается еще зимним месяцем.

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