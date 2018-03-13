Резкое похолодание ожидает Нижний Новгород в ближайшие дни

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Весна не спешит в Нижегородскую область. До конца рабочей недели нас ждут температурные качели: то оттепель, то сильные морозы. В ближайшие сутки днем воздух прогреется до минус 1, ночью столбик термометра будет показывать все минус 10.

В четверг, 15 марта, температура воздуха будет на уровне +1, возможен снег. А уже с пятницы, 15 марта, в Нижнем Новгороде ожидается резкое похолодание. Днем прогнозируется до -7, а ночью ударят настоящие морозы — до минус 21. В выходные 17 и 18 марта 2018 года в Нижнем Новгороде ожидается совсем не весенняя погода. Днем будет до -10, ночью по-прежнему до -21.