Резкое похолодание ожидает Нижний Новгород в ближайшие дни
Ночью температура воздуха вновь опустится ниже отметки 20 градусов.
Ночью температура воздуха вновь опустится ниже отметки 20 градусов.
Весна не спешит в Нижегородскую область. До конца рабочей недели нас ждут температурные качели: то оттепель, то сильные морозы. В ближайшие сутки днем воздух прогреется до минус 1, ночью столбик термометра будет показывать все минус 10.
В четверг, 15 марта, температура воздуха будет на уровне +1, возможен снег. А уже с пятницы, 15 марта, в Нижнем Новгороде ожидается резкое похолодание. Днем прогнозируется до -7, а ночью ударят настоящие морозы — до минус 21. В выходные 17 и 18 марта 2018 года в Нижнем Новгороде ожидается совсем не весенняя погода. Днем будет до -10, ночью
Не удивляются такой погоде разве что сами синоптики. Как отметила начальник отдела метеопрогнозов Нижегородского гидрометцентра Ольга Мокеева, у метеорологов март в нашей полосе считается еще зимним месяцем.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.