Права у дома

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Жители Москвы, возможно, будут получать новые водительские права не выходя из дома — без сбора справок и посещения ГИБДД: удостоверение будет продлеваться автоматически. Соответствующую возможность прорабатывает департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы. О необходимости обменять удостоверение при окончании срока его действия граждане будут получать электронные письма и push-сообщения. Для того чтобы нововведение заработало, необходимы поправки в федеральное законодательство, объясняют московские чиновники, поэтому о сроках появления нового сервиса «говорить преждевременно».

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О возможном появлении нового сервиса рассказал руководитель аналитического подразделения ДИТ Москвы Алексей Чукарин, сообщает ТАСС. По его словам, в 2025—2030 годах департамент планирует добиться того, чтобы в Москве работали не разрозненные платформы, на которых предоставляются услуги отдельным группам потребителей, а был единый центр, благодаря которому потребитель получал бы любую услугу ровно в тот момент, в который она ему потребуется. «Приведу самый простой пример: мы точно знаем, когда у горожан заканчивается действие водительских прав, — рассказал чиновник.— Сейчас у нас есть все данные, чтобы вовремя, за два месяца до окончания действия прав, проинформировать об этом гражданина и по всем доступным каналам направить ему эту информацию».

А еще лучше, если у водителя нет критического объема нарушений за прошедший период, чтобы автоматически эти права пролонгировали свое действие. Алексей Чукарин Руководитель аналитического подразделения ДИТ Москвы

Как пояснил «Ъ» господин Чукарин, предполагаемый сервис будет работать следующим образом. Житель Москвы, пользующийся городскими электронными ресурсами (например, Pgu.mos.ru или одним из мобильных приложений), получит уведомления по электронной почте или через push-сообщение за некоторое время до окончания действия прав. Водитель сможет выбрать: продлевать права самостоятельно (традиционным способом, через самостоятельный сбор документов-справок) или делать это в электронном виде через новый «полуавтоматический» сервис. Фотографию на удостоверение скорее всего можно будет сделать на смартфон или фотоаппарат, прислав ее через приложение или на почту, поясняет господин Чукарин: «многие визовые центры сейчас работают по такой схеме, распечатанных фото не требуется».

Такая опция, говорит он, будет доступна только тем гражданам, в отношении который информационная система ДИТ будет содержать необходимую информацию. «С ГИБДД взаимодействие мы уже наладили, поэтому информация по сроку действия прав москвичей у нас есть, по количеству нарушений ПДД тоже», — говорит Алексей Чукарин. Для полноценного запуска сервиса также потребуется интегрировать его с московской Единой медицинской информационно-аналитической системой, где содержится информация о состоянии здоровья гражданина и наличии у него справок.

При этом господин Чукарин отметил, что о сроках появления нового сервиса «говорить пока рано», отметив, что «это все пока на далекую перспективу».

Необходимы масштабные изменения в законодательство, включая поправки в КоАП, наделяющие регионы и Москву соответствующими полномочиями по работе с водительскими правами и другими документами, поясняет он.

Правительство России сейчас готовит масштабный проект по внесению изменений в более чем 60 нормативных актов — для этого уже создана специальная работая группа по цифровой экономике, пояснил Алексей Чукарин, куда входят несколько десятков ведомств. «Сейчас пока есть проект, он должен пройти все процедуры согласования и принятия, так что на конечные сроки появления новых сервисов влияет очень много факторов», — говорит он.

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Напомним, процесс получения водительских прав за последние годы неоднократно менялся. С одной стороны, были ужесточены требования к сдающим экзамены в ГИБДД, с другой — меняются процедуры, связанные с непосредственным получением удостоверения. С февраля 2017 года правительство России разрешило восстанавливать российские и получать международные права в МФЦ, а не в подразделениях ГИБДД, позже на эту тему вышел отдельный приказ МВД.

Проблемы по-прежнему сохраняются в связи с получением медицинских справок (их нужно предоставлять в ГИБДД), о чем говорят большинство экспертов. С одной стороны, официальная процедура довольно сложная, нужно, в частности, получить заключение из государственного наркологического диспансера по месту регистрации и пройти проверку у нескольких врачей. Однако по факту проверка проводится далеко не всегда, есть фирмы, которые торгуют справками и заключениями. В 2017 году прокуратура Москвы добилась через суды лишения водительских прав нескольких сотен граждан, имеющих медицинские противопоказания к управлению машиной — это выяснилось уже после того, как они получили права. Одновременно с этим ГИБДД России критикует Минздрав и за то, что ведомство не предоставляет автоинспекции данные о стоящих на учете наркоманах, алкоголиках и эпилептиках, последние в результате оказываются за рулем. Чиновники из Министерства здравоохранения делать этого не хотят, поскольку в этом случае есть риск распространения персональных данных.