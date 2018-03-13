Права у дома
Водительские удостоверения в Москве могут начать продлевать автоматически.
Водительские удостоверения в Москве могут начать продлевать автоматически.
Жители Москвы, возможно, будут получать новые водительские права не выходя из дома — без сбора справок и посещения ГИБДД: удостоверение будет продлеваться автоматически. Соответствующую возможность прорабатывает департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы. О необходимости обменять удостоверение при окончании срока его действия граждане будут получать электронные письма и
О возможном появлении нового сервиса рассказал руководитель аналитического подразделения ДИТ Москвы Алексей Чукарин, сообщает ТАСС. По его словам, в 2025—2030 годах департамент планирует добиться того, чтобы в Москве работали не разрозненные платформы, на которых предоставляются услуги отдельным группам потребителей, а был единый центр, благодаря которому потребитель получал бы любую услугу ровно в тот момент, в который она ему потребуется. «Приведу самый простой пример: мы точно знаем, когда у горожан заканчивается действие водительских прав, — рассказал чиновник.— Сейчас у нас есть все данные, чтобы вовремя, за два месяца до окончания действия прав, проинформировать об этом гражданина и по всем доступным каналам направить ему эту информацию».
А еще лучше, если у водителя нет критического объема нарушений за прошедший период, чтобы автоматически эти права пролонгировали свое действие.
Как пояснил «Ъ» господин Чукарин, предполагаемый сервис будет работать следующим образом. Житель Москвы, пользующийся городскими электронными ресурсами (например, Pgu.mos.ru или одним из мобильных приложений), получит уведомления по электронной почте или через
Такая опция, говорит он, будет доступна только тем гражданам, в отношении который информационная система ДИТ будет содержать необходимую информацию. «С ГИБДД взаимодействие мы уже наладили, поэтому информация по сроку действия прав москвичей у нас есть, по количеству нарушений ПДД тоже», — говорит Алексей Чукарин. Для полноценного запуска сервиса также потребуется интегрировать его с московской Единой медицинской
При этом господин Чукарин отметил, что о сроках появления нового сервиса «говорить пока рано», отметив, что «это все пока на далекую перспективу».
Правительство России сейчас готовит масштабный проект по внесению изменений в более чем 60 нормативных актов — для этого уже создана специальная работая группа по цифровой экономике, пояснил Алексей Чукарин, куда входят несколько десятков ведомств. «Сейчас пока есть проект, он должен пройти все процедуры согласования и принятия, так что на конечные сроки появления новых сервисов влияет очень много факторов», — говорит он.
Напомним, процесс получения водительских прав за последние годы неоднократно менялся. С одной стороны, были ужесточены требования к сдающим экзамены в ГИБДД, с другой — меняются процедуры, связанные с непосредственным получением удостоверения. С февраля 2017 года правительство России разрешило восстанавливать российские и получать международные права в МФЦ, а не в подразделениях ГИБДД, позже на эту тему вышел отдельный приказ МВД.
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Иван Буранов
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