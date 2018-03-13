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18:13 (мск), источник: РИАЦ

В отборе лучших молодежных проектов страны примут участие 13 волгоградцев

По результатам конкурсного отбора в качестве экспертов конкурсов молодежных проектов Федерального агентства по делам молодежи теперь будут выступать 13 волгоградских представителей сферы молодежной политики и образования. Всего в состав публичного пула экспертов Росмолодежи рекомендованы 702 человека.

Напомним, что к кандидатам был предъявлен ряд требований. Общественный эксперт Росмолодежи должен иметь высшее профессиональное образование, практический опыт работы в сфере поддержки молодёжных инициатив и реализации государственной молодёжной политики, а также не иметь прямой или косвенной связи с оцениваемыми проектами. Кандидату в эксперты также нужно было предоставить минимум две рекомендации от регионального органа исполнительной власти, ответственного за реализацию государственной молодёжной политики, вуза или молодёжной общественной организации.

По итогу отбора в пул экспертов вошли Сергей Канищев — заместитель председателя комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области, Иван Радько — председатель комитета молодежной политики и туризма администрации Волгограда, Дмитрий Федюшкин — председатель комитета Волгоградской городской Думы по молодежной политике, спорту и туризму, Илья Дробязко — председатель профсоюзной организации студентов ВГСПУ, Анастасия Шейкина — председатель Волгоградского регионального отделения ВОД «Волонтеры победы», Ольга Попандопуло — старший преподаватель ФГАОУ ВО «ВолГУ», Раиса Петрунева — проректор ФГБОУ ВО «ВолгГТУ», Антон Тихонов — начальник управления по внеучебной работе ФГБОУ ВО «ВГУВТ», Валерий Загребин — заведующий кафедрой ФГБОУ ВО «ВолгГМУ», Гурова Анастасия — директор «Городского шахматного центра города Волгограда», Оксана Александровская — учитель МОУ «Гимназия № 17», Станислав Медведев — заместитель начальника управления молодежной политики, Людмила Конкина — заместитель председателя Волгоградского регионального отделения Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд».

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