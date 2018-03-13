В отборе лучших молодежных проектов страны примут участие 13 волгоградцев

Напомним, что к кандидатам был предъявлен ряд требований. Общественный эксперт Росмолодежи должен иметь высшее профессиональное образование, практический опыт работы в сфере поддержки молодёжных инициатив и реализации государственной молодёжной политики, а также не иметь прямой или косвенной связи с оцениваемыми проектами. Кандидату в эксперты также нужно было предоставить минимум две рекомендации от регионального органа исполнительной власти, ответственного за реализацию государственной молодёжной политики, вуза или молодёжной общественной организации.