Прямые рейсы из Воронежа в Кишинёв откроют в июне

Источник: AP 2018

Авиакомпания Fly One возобновит прямые рейсы из Воронежа в Кишинёв и обратно 1 июня. Полёты будут выполняться два раза в неделю, сообщила пресс-служба Воронежского аэропорта во вторник, 13 марта. Пассажиры смогут улететь в столицу Молдовы на самолёте Airbus A-320 утром в понедельник и вечером в пятницу.

Стоимость авиабилета в одном направлении составит около 3 430 рублей. Как отметили в аэропорту, цены на билеты авиаперевозчика напрямую зависят от курсов валют. Поэтому минимальная стоимость билета может меняться.

По понедельникам рейсы из Кишинёва в Воронеж запланированы на 5:40, обратно самолёт отправиться в 8:00. Время в полёте составит 1 час 20 минут. По пятницам рейсы запланированы на 19:00, а обратно — на 21:20.