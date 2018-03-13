Прямые рейсы из Воронежа в Кишинёв откроют в июне
Полёты будет выполнять Fly One.
Полёты будет выполнять Fly One.
Авиакомпания Fly One возобновит прямые рейсы из Воронежа в Кишинёв и обратно 1 июня. Полёты будут выполняться два раза в неделю, сообщила
Стоимость авиабилета в одном направлении составит около 3 430 рублей. Как отметили в аэропорту, цены на билеты авиаперевозчика напрямую зависят от курсов валют. Поэтому минимальная стоимость билета может меняться.
По понедельникам рейсы из Кишинёва в Воронеж запланированы на 5:40, обратно самолёт отправиться в 8:00. Время в полёте составит 1 час 20 минут. По пятницам рейсы запланированы на 19:00, а обратно — на 21:20.
Авиакомпания Fly One анонсировала открытие регулярных рейсов из Воронежа в Кишинёв в декабре 2017 года. Полёты планировали начать весной 2018 года, однако сроки перенесли. Окончательный график полётов Fly One был утверждён вместе с новой сезонной сеткой расписания международного аэропорта «Воронеж».
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