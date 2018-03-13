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18:52 (мск), источник: Вести - Воронеж

Прямые рейсы из Воронежа в Кишинёв откроют в июне

Полёты будет выполнять Fly One.

Источник: AP 2018

Авиакомпания Fly One возобновит прямые рейсы из Воронежа в Кишинёв и обратно 1 июня. Полёты будут выполняться два раза в неделю, сообщила пресс-служба Воронежского аэропорта во вторник, 13 марта. Пассажиры смогут улететь в столицу Молдовы на самолёте Airbus A-320 утром в понедельник и вечером в пятницу.

Стоимость авиабилета в одном направлении составит около 3 430 рублей. Как отметили в аэропорту, цены на билеты авиаперевозчика напрямую зависят от курсов валют. Поэтому минимальная стоимость билета может меняться.

По понедельникам рейсы из Кишинёва в Воронеж запланированы на 5:40, обратно самолёт отправиться в 8:00. Время в полёте составит 1 час 20 минут. По пятницам рейсы запланированы на 19:00, а обратно — на 21:20.

Авиакомпания Fly One анонсировала открытие регулярных рейсов из Воронежа в Кишинёв в декабре 2017 года. Полёты планировали начать весной 2018 года, однако сроки перенесли. Окончательный график полётов Fly One был утверждён вместе с новой сезонной сеткой расписания международного аэропорта «Воронеж».

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