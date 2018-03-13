Спасшего пенсии односельчан почтальона наградили в Воронежской области
Галина Нестеренко собирается и дальше работать почтальоном и считает 6 марта своим вторым днём рождения.
Галина Нестеренко собирается и дальше работать почтальоном и считает 6 марта своим вторым днём рождения.
Калачеевского почтальона Галину Нестеренко, которая не позволила грабителю похитить пенсии односельчан, наградили грамотой и ценным подарком.
6 марта Галина принесла пенсию ранее неоднократно судимому местному жителю. Мужчина получил свои деньги, но ему их показалось мало. Пока Галина Нестеренко выдавала пенсию его жене, он взял нож и набросился на почтальона.
— Стал меня душить, когда я повернула голову вправо, он приставил мне нож к шее и сказал, жить хочешь, отдавай все деньги, — вспоминает почтальон Галина Нестеренко.
Женщина оттолкнула нападавшего и выбежала на улицу за помощью. Преступник не успел далеко убежать, его поймали в течение часа и вернули все деньги. Несмотря на происшествие, Галина Нестеренко собирается и дальше работать почтальоном и считает 6 марта своим вторым днём рождения.
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