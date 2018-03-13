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18:59 (мск), источник: Комсомольская правда

В Воронеже у технического университета незаконно отобрали земельный участок

Его площадь — около 300 квадратных метров.

Источник: РИА "Новости"

Сотрудники прокуратуры Коминтерновского района провели проверку по обращению ректора Воронежского государственного технического университета Сергея Колодяжного. Во время нее установили, что в 2015 году по заявлению конкурсного управляющего ТСЖ «Хвойное» в региональном управлении Росреестра внесли изменения в площади земельного участка № 13 в жилом массиве «Хвойный». Он был увеличен с 806 кв.м. до 1105 кв.м. Причем присоединенная земля находилась в федеральной собственности и принадлежала техническому университету без согласования с вузом.

— В итоге техническому университету причинен материальный ущерб в размере более 600 тысяч рублей. Материалы прокурорской проверки направили следственные органы. Сотрудники городского отдела полиции № 4 возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере». Ведется следствие, — рассказали в прокуратуре Коминтерновского района.

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