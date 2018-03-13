В Воронеже у технического университета незаконно отобрали земельный участок

Сотрудники прокуратуры Коминтерновского района провели проверку по обращению ректора Воронежского государственного технического университета Сергея Колодяжного. Во время нее установили, что в 2015 году по заявлению конкурсного управляющего ТСЖ «Хвойное» в региональном управлении Росреестра внесли изменения в площади земельного участка № 13 в жилом массиве «Хвойный». Он был увеличен с 806 кв.м. до 1105 кв.м. Причем присоединенная земля находилась в федеральной собственности и принадлежала техническому университету без согласования с вузом.