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20:04 (мск), источник: Комсомольская правда

Власти ищут причины утечки воды из-под подпорной стенки Александровского сада

Из-за подтекающей воды на ближайшей дороге постоянно образуется наледь.

Источник: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В течение ближайших трех дней эксперты надеются определить причины утечки воды из-под подпорной стенки Александровского сада. Об этом стало известно на специальном выездном совещании.

— Через три дня у нас должно быть полное понимание, почему оттуда течет вода, — сообщил и.о. главы администрации Нижегородского района Алексей Мочкаев. — Это могут быть грунтовые воды. Сейчас лед на берегах либо провален, либо надломлен, а само зеркало льда все еще держится. Поэтому воде некуда деваться и она поднимается.

Кроме того, некоторые эксперты предположили, что утечка воды может быть связана с периодически пробивающимися из склона родниками. Анализ проб воды показал, что эта вода может быть талой и грунтовой. В любом случае уже к 15 марта рабочие должны расчистить склон от снега, чтобы определить место утечки.

Напомним, вода из-под подпорной стенки Александровского сада начала сочиться еще зимой. Тогда она замерзала на дороге, создавая аварийную ситуацию.

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