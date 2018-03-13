Власти ищут причины утечки воды из-под подпорной стенки Александровского сада

Источник: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В течение ближайших трех дней эксперты надеются определить причины утечки воды из-под подпорной стенки Александровского сада. Об этом стало известно на специальном выездном совещании.

— Через три дня у нас должно быть полное понимание, почему оттуда течет вода, — сообщил и.о. главы администрации Нижегородского района Алексей Мочкаев. — Это могут быть грунтовые воды. Сейчас лед на берегах либо провален, либо надломлен, а само зеркало льда все еще держится. Поэтому воде некуда деваться и она поднимается.

Кроме того, некоторые эксперты предположили, что утечка воды может быть связана с периодически пробивающимися из склона родниками. Анализ проб воды показал, что эта вода может быть талой и грунтовой. В любом случае уже к 15 марта рабочие должны расчистить склон от снега, чтобы определить место утечки.