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18:32 (мск), источник: РИА Новости

Умерший подельник Березовского задолжал в России почти десять млрд рублей

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Умерший в Лондоне подельник Бориса Березовского Николай Глушков задолжал в России без малого 10 миллиардов рублей — эти долги могут перейти его правопреемникам, если такие объявятся, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

О смерти Глушкова, заочно осужденного в России к восьми годам колонии за хищения у «Аэрофлота», объявил в Facebook владелец газеты «Ведомости» Демьян Кудрявцев.

Как следует из информации на сайте ФССП России, приставы по решению Савеловского суда с 2017 года взыскивают с Глушкова 7,4 миллиарда рублей ущерба от преступления (речь, очевидно, идет о хищении у «Аэрофлота» 122 миллионов долларов).

Кроме того, в базе есть еще четыре исполнительных листа в отношении Глушкова от 2011 года — по решению Головинского суда Москвы, с него требуют еще больше 2 миллиардов рублей. В общей сложности, за Глушковым числится свыше 9,66 миллиарда рублей долгов.

«После получения достоверных сведений о смерти должника судебный пристав заменит его на правопреемника, если такой объявится. Этот человек должен будет исполнить решение суда в полной мере», — сказал собеседник агентства.

Как сообщало следствие, в 90-е Березовский создал в руководстве «Аэрофлота» свое «лобби», внедрив туда людей из подконтрольных ему структур. Среди них были первый заместитель гендиректора «Аэрофлота» Глушков, заместитель гендиректора по коммерческим вопросам Александр Красненкер и другие.

С их подачи был принят ряд решений о размещении средств и взятии кредитов у швейцарских фирм, подконтрольных Березовскому и Глушкову, в результате чего были похищены сотни миллионов рублей, полагает следствие.

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