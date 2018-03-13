Умерший подельник Березовского задолжал в России почти десять млрд рублей

О смерти Глушкова, заочно осужденного в России к восьми годам колонии за хищения у «Аэрофлота», объявил в Facebook владелец газеты «Ведомости» Демьян Кудрявцев.

Как следует из информации на сайте ФССП России, приставы по решению Савеловского суда с 2017 года взыскивают с Глушкова 7,4 миллиарда рублей ущерба от преступления (речь, очевидно, идет о хищении у «Аэрофлота» 122 миллионов долларов).

Кроме того, в базе есть еще четыре исполнительных листа в отношении Глушкова от 2011 года — по решению Головинского суда Москвы, с него требуют еще больше 2 миллиардов рублей. В общей сложности, за Глушковым числится свыше 9,66 миллиарда рублей долгов.

«После получения достоверных сведений о смерти должника судебный пристав заменит его на правопреемника, если такой объявится. Этот человек должен будет исполнить решение суда в полной мере», — сказал собеседник агентства.

Как сообщало следствие, в 90-е Березовский создал в руководстве «Аэрофлота» свое «лобби», внедрив туда людей из подконтрольных ему структур. Среди них были первый заместитель гендиректора «Аэрофлота» Глушков, заместитель гендиректора по коммерческим вопросам Александр Красненкер и другие.