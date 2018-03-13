Умерший подельник Березовского задолжал в России почти десять млрд рублей
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Умерший в Лондоне подельник Бориса Березовского Николай Глушков задолжал в России без малого 10 миллиардов рублей — эти долги могут перейти его правопреемникам, если такие объявятся, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
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