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18:25 (мск), источник: VLADNEWS

Тверской суд отложил рассмотрение дела экс-мэра Владивостока

Заседание по делу Игоря Пушкарёва длилось более 4 часов.

Источник: AP 2018

Очередное заседание по существу уголовного дела экс-главы Владивостока Игоря Пушкарёва, его брата, бывшего директора компании «Востокцемент» Андрея Пушкарёва, а также экс-директора МУП «Дороги Владивостока» Андрея Лушникова прошло во вторник, 13 марта в Тверском суде Москвы. Корреспондент РИА VladNews вёл прямую трансляцию из зала суда.

После более четрыёх часов заседания, которое завершилось уже после окончания рабочего времени, судья перенес слушание на 27 марта. В ходе слушания прокурор огласил материалы трёх томов уголовного дела.

Напомним, 27 февраля в Тверском суде Москвы завершилось первое слушание уголовного дела по существу.

Ранее в ходе предварительного слушания 13 февраля Тверской суд Москвы продлил срок содержания под стражей для Игоря Пушкарёва и Андрея Лушникова, а также срок домашнего ареста для Андрея Пушкарёва до 26 апреля.

Как сообщало РИА VladNews, Верховный суд Российской Федерации отказал в апелляционных жалобах защиты Игоря и Андрея Пушкарёвых, Андрея Лушникова по изменению территориальной подсудности уголовного дела.

Отметим, что Игорь Пушкарёв находится в СИЗО № 1 Москвы «Матросская тишина» с июня 2016 года. За этот период ему и еще двум фигурантам дела многократно продлевали срок ареста.

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