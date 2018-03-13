Тверской суд отложил рассмотрение дела экс-мэра Владивостока
Заседание по делу Игоря Пушкарёва длилось более 4 часов.
Заседание по делу Игоря Пушкарёва длилось более 4 часов.
Очередное заседание по существу уголовного дела
После более четрыёх часов заседания, которое завершилось уже после окончания рабочего времени, судья перенес слушание на 27 марта. В ходе слушания прокурор огласил материалы трёх томов уголовного дела.
Напомним, 27 февраля в Тверском суде Москвы завершилось первое слушание уголовного дела по существу.
Ранее в ходе предварительного слушания 13 февраля Тверской суд Москвы продлил срок содержания под стражей для Игоря Пушкарёва и Андрея Лушникова, а также срок домашнего ареста для Андрея Пушкарёва до 26 апреля.
Как сообщало РИА VladNews, Верховный суд Российской Федерации отказал в апелляционных жалобах защиты Игоря и Андрея Пушкарёвых, Андрея Лушникова по изменению территориальной подсудности уголовного дела.
Отметим, что Игорь Пушкарёв находится в СИЗО № 1 Москвы «Матросская тишина» с июня 2016 года. За этот период ему и еще двум фигурантам дела многократно продлевали срок ареста.
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