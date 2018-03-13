Невеста не доехала до свадьбы, устроив три аварии
Девушку в свадебном платье забрали в полицию.
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Девушку в свадебном платье забрали в полицию.
Начало семейной жизни не задалось у 32-летней американки Эмбер Янг. Девушка так торопилась на собственную свадьбу, что превысила скорость и устроила тройное ДТП.
Прибывшая на место полиция арестовала
После сдачи необходимых тестов на алкоголь и наркотики, и проведенной беседы, Янг отпустили на свадьбу.
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