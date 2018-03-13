Невеста не доехала до свадьбы, устроив три аварии

Источник: Reuters

Начало семейной жизни не задалось у 32-летней американки Эмбер Янг. Девушка так торопилась на собственную свадьбу, что превысила скорость и устроила тройное ДТП.

Одного из пострадавших забрали в больницу, другие, к счастью, отделались легким испугом.

Прибывшая на место полиция арестовала невесту-нарушительницу, надела на нее наручники и доставила в участок.