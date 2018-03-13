Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От кота до президента: 12 незабываемых ролей Олега Табакова
Кукла вуду начальника помогает снять стресс лучше, чем премия
Самые опасные симптомы при беременности
Савченко отреагировала на слова о своем бегстве в Россию
Собчак предвосхитила новый тренд на аксессуары для подбородка
Тест: помните ли вы историю «Дяди Степы»Сегодня 105 лет со дня рождения поэта Сергея Михалкова. Он придумал гимн России и первого советского супермена
Зрителей возмутил ремонт для Киркорова и его детей от «Первого»
Егор Крид выгнал беременную участницу из шоу «Холостяк»
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру
Самые необычные тротуары
Евгений Миронов приехал в больницу, чтобы проститься с Табаковым
Ушел из жизни актер СССР Дмитрий Дорлиак-младший
Собчак предвосхитила новый тренд на аксессуары для подбородка
Шэрон Стоун встречается с мужчиной на 20 лет младше нее
Статистика смертности россиян подчинилась указам Путина
8 фраз, которые нельзя говорить человеку во время панической атаки
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Фоторепортажи
8Знаменитая арка ледника Перито-Морено обрушилась
20Сибирский циклон «Зверь из востока» накрыл Европу
18:25 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Невеста не доехала до свадьбы, устроив три аварии

Девушку в свадебном платье забрали в полицию.

Источник: Reuters

Начало семейной жизни не задалось у 32-летней американки Эмбер Янг. Девушка так торопилась на собственную свадьбу, что превысила скорость и устроила тройное ДТП.

Одного из пострадавших забрали в больницу, другие, к счастью, отделались легким испугом.

Прибывшая на место полиция арестовала невесту-нарушительницу, надела на нее наручники и доставила в участок.

После сдачи необходимых тестов на алкоголь и наркотики, и проведенной беседы, Янг отпустили на свадьбу.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Трамп отправил в отставку главу Госдепартамента Рекса Тиллерсона
Видео дня. Лес в Бразилии ушел под воду
Украина объявила о бойкоте всех соревнований в России
Как угрозы Терезы Мэй повлияли на фондовый рынок и курс рубля
Как мир отреагировал на обвинение России в отравлении Скрипаля
Путин назвал коррупцию бедой многих регионов России
Уникальное зрелище: ледяная арка в Аргентине рухнула в озеро
Спорт
Украина бойкотирует Тюмень, так решили чиновники Сборная Украины по биатлону пополнила список команд, отказавшихся от поездки на этап Кубка мира в Тюмени
Авто
Toyota раскрыла первое изображение нового RAV4 Мировой дебют нового, пятого поколения японского кроссовера состоится 28 марта на автомобильной выставке в Нью-Йорке
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 подешевел до официального старта продаж Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что флагман можно заказать почти на 10% дешевле РРЦ
Кино
Михалков, Боярская, Безруков и другие скорбят по Табакову Коллеги и друзья вспоминают легендарного артиста и выражают свои соболезнования
Недвижимость
В Китае открыли самый высокий в стране стеклянный мост
Москвичи стали чаще устанавливать шлагбаумы в своих дворах
Иностранцы полюбили Москву больше остальной России
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Леди
История любви Олега Табакова и Марины Зудиной «Леди Mail.Ru» вспоминает, каким был брак одного из самых талантливых российских и советских актеров.
Дети
Младший сын Олега Табакова тяжело переживает утрату Стали известны дата и место прощания с народным артистом.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь