Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Девушка Данилы Козловского с трудом получила роль в его фильме
Кукла вуду начальника помогает снять стресс лучше, чем премия
Самые опасные симптомы при беременности
Стало известно, кто возглавит театр после смерти Табакова
Шэрон Стоун встречается с мужчиной на 20 лет младше нее
Тест: помните ли вы историю «Дяди Степы»Сегодня 105 лет со дня рождения поэта Сергея Михалкова. Он придумал гимн России и первого советского супермена
Зрителей возмутил ремонт для Киркорова и его детей от «Первого»
Егор Крид выгнал беременную участницу из шоу «Холостяк»
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру
Самые необычные тротуары
Евгений Миронов приехал в больницу, чтобы проститься с Табаковым
Ушел из жизни актер СССР Дмитрий Дорлиак-младший
Собчак предвосхитила новый тренд на аксессуары для подбородка
Шэрон Стоун встречается с мужчиной на 20 лет младше нее
Статистика смертности россиян подчинилась указам Путина
8 фраз, которые нельзя говорить человеку во время панической атаки
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Фоторепортажи
8Знаменитая арка ледника Перито-Морено обрушилась
20Сибирский циклон «Зверь из востока» накрыл Европу
18:53 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Обручальный пирсинг: зачем молодожены прокалывают себе пальцы

Появилась альтернатива для тех, кто не любит носить кольца. Но это на любителя.

В мире появился новый модный тренд: на смену стандартным обручальным кольцам и татуировкам на пальцах пришел пирсинг. Молодожены по всему миру уже начали экспериментировать с новинкой и протыкать свой безымянный палец.

Во время загрузки произошла ошибка.

Свадебный пирсинг делается так же, как и весь остальной: украшение крепится на плоской пластине, которая прячется под кожу. Правда, предупреждают, что эта процедура достаточно болезненная и немного опасная: при неловком движении такой пирсинг можно легко вырвать с кожей.

Тем не менее, это не останавливает любителей модифицировать свое тело. В Сети можно найти массу примеров такого пирсинга (кстати, и не только обручального).

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Чаще всего в палец вставляют камни (в том числе стразы и бриллианты) и конструкции, напоминающие полукольца.

Больно, рискованно, но зато необычно.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Трамп отправил в отставку главу Госдепартамента Рекса Тиллерсона
Видео дня. Лес в Бразилии ушел под воду
Украина объявила о бойкоте всех соревнований в России
Как угрозы Терезы Мэй повлияли на фондовый рынок и курс рубля
Как мир отреагировал на обвинение России в отравлении Скрипаля
Путин назвал коррупцию бедой многих регионов России
Уникальное зрелище: ледяная арка в Аргентине рухнула в озеро
Спорт
Украина бойкотирует Тюмень, так решили чиновники Сборная Украины по биатлону пополнила список команд, отказавшихся от поездки на этап Кубка мира в Тюмени
Авто
Toyota раскрыла первое изображение нового RAV4 Мировой дебют нового, пятого поколения японского кроссовера состоится 28 марта на автомобильной выставке в Нью-Йорке
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 подешевел до официального старта продаж Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что флагман можно заказать почти на 10% дешевле РРЦ
Кино
Михалков, Боярская, Безруков и другие скорбят по Табакову Коллеги и друзья вспоминают легендарного артиста и выражают свои соболезнования
Недвижимость
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Иностранцы полюбили Москву больше остальной России
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Исчезающий рай: страны, которые скоро могут уйти под воду
Леди
История любви Олега Табакова и Марины Зудиной «Леди Mail.Ru» вспоминает, каким был брак одного из самых талантливых российских и советских актеров.
Дети
Младший сын Олега Табакова тяжело переживает утрату Стали известны дата и место прощания с народным артистом.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь