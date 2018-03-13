Обручальный пирсинг: зачем молодожены прокалывают себе пальцы
Появилась альтернатива для тех, кто не любит носить кольца. Но это на любителя.
Появилась альтернатива для тех, кто не любит носить кольца. Но это на любителя.
В мире появился новый модный тренд: на смену стандартным обручальным кольцам и татуировкам на пальцах пришел пирсинг. Молодожены по всему миру уже начали экспериментировать с новинкой и протыкать свой безымянный палец.
Свадебный пирсинг делается так же, как и весь остальной: украшение крепится на плоской пластине, которая прячется под кожу. Правда, предупреждают, что эта процедура достаточно болезненная и немного опасная: при неловком движении такой пирсинг можно легко вырвать с кожей.
Тем не менее, это не останавливает любителей модифицировать свое тело. В Сети можно найти массу примеров такого пирсинга (кстати, и не только обручального).
Чаще всего в палец вставляют камни (в том числе стразы и бриллианты) и конструкции, напоминающие полукольца.
Больно, рискованно, но зато необычно.
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