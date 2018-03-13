Мужчине дали в обменнике лишние €750, а он пересчитал их и спрятал

Читайте также Нацбанк рассказал о любимой валюте фальшивомонетчиков в 2017 году

Все чаще повторяются случаи, когда операторы обменных пунктов ошибаются в выдаче валютной наличности. И хотя гражданам неоднократно сообщают о том, что лишние деньги нельзя просто так оставлять себе, аналогичные прецеденты повторяются с незавидной регулярностью.

Вот такой же инцидент и произошел в одном из минских банков, находящихся на площади Свободы, сообщают в ГУВД Минского городского исполкома. Мужчина в кепке и синей куртке пришел 19 февраля 2018 года в финансовое учреждение, чтобы купить три тысячи евро. Но кассир ошиблась и вместо 3000 «счастливчик» получил 3750 в европейской валюте.

Камера видеонаблюдения засняла, как скрупулезно мужчина пересчитывает полученную валютную наличность, сверяет сумму с итоговыми цифрами в счет-чек и, не дрогнув ни одним мускулом, складывает дензнаки пополам и засовывает в карман.