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20:28 (мск), источник: Комсомольская правда

В БелЖД станут проверять билеты на перронах

Контрольные мероприятия пройдут в рамках акции «Стоп — заяц!».

Источник: Комсомольская правда

Акция с тотальной проверкой билетов продлится всего один день, но в Белоруской железной дороге возлагают на нее большие надежды, сообщается на сайте оператора.

Инициатива направлена не только на поимку «зайцев», но на повышение культуры проезда в поездах и электричках, осуществят ее активисты БРСМ.

В пятницу, 16 марта, работники железной дороги проверят билеты у пассажиров поездов региональных линий экономкласса. Ревизоры буду смотреть билеты на входе и на выходе, стоя прямо на перронах.

Кроме этого будут вручаться специальные тематические памятки. Акцию поддержат и сотрудники ОВД на транспорте.

С начало года на железных дорогах Беларуси было проведено без малого 10 000 проверок в поездах всех сообщений. За это время оштрафовали более 900 безбилетников в общей сложности на 21,9 тысячи рублей.

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