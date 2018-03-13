В БелЖД станут проверять билеты на перронах

Источник: Комсомольская правда

Акция с тотальной проверкой билетов продлится всего один день, но в Белоруской железной дороге возлагают на нее большие надежды, сообщается на сайте оператора.

Инициатива направлена не только на поимку «зайцев», но на повышение культуры проезда в поездах и электричках, осуществят ее активисты БРСМ.

В пятницу, 16 марта, работники железной дороги проверят билеты у пассажиров поездов региональных линий экономкласса. Ревизоры буду смотреть билеты на входе и на выходе, стоя прямо на перронах.

Кроме этого будут вручаться специальные тематические памятки. Акцию поддержат и сотрудники ОВД на транспорте.