В БелЖД станут проверять билеты на перронах
Контрольные мероприятия пройдут в рамках акции «Стоп — заяц!».
Контрольные мероприятия пройдут в рамках акции «Стоп — заяц!».
Акция с тотальной проверкой билетов продлится всего один день, но в Белоруской железной дороге возлагают на нее большие надежды, сообщается на сайте оператора.
Инициатива направлена не только на поимку «зайцев», но на повышение культуры проезда в поездах и электричках, осуществят ее активисты БРСМ.
Кроме этого будут вручаться специальные тематические памятки. Акцию поддержат и сотрудники ОВД на транспорте.
С начало года на железных дорогах Беларуси было проведено без малого 10 000 проверок в поездах всех сообщений. За это время оштрафовали более 900 безбилетников в общей сложности на 21,9 тысячи рублей.
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