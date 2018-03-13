В Уфе ушел из жизни диктор башкирского радио, «золотой голос Башкортостана» Ахат Муртазин

Ахат Мутагарович Муртазин родился в 1959 году в Учалинском районе. После окончания факультета башкирской филологии и журналистики Башкирского государственного университета начал свой трудовой путь и всю жизнь проработал на башкирском радио и телевидении. Его голос слушатели знали по новостям, актуальным репортажам, он вел прямые трансляции со многих событий, праздников, правительственные мероприятия и концерты.