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20:59 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе ушел из жизни диктор башкирского радио, «золотой голос Башкортостана» Ахат Муртазин

УФА, 13 мар 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. Культура Башкортостана понесла тяжелую утрату. Сегодня в Уфе скоропостижно скончался знаменитый диктор башкирского радио, «золотой голос Башкортостана», народный артист Республики Башкортостан Ахат Муртазин. Ему было 59 лет. Сегодняшний день он провел на работе — на радио «Юлдаш», читал новости.

Ахат Мутагарович Муртазин родился в 1959 году в Учалинском районе. После окончания факультета башкирской филологии и журналистики Башкирского государственного университета начал свой трудовой путь и всю жизнь проработал на башкирском радио и телевидении. Его голос слушатели знали по новостям, актуальным репортажам, он вел прямые трансляции со многих событий, праздников, правительственные мероприятия и концерты.

Вместе с супругой, заместителем генерального директора ГУП ТРК «Башкортостан» Танзилей Ульмасбаевой вырастили двоих детей.

Агентство «Башинформ» выражает искренние соболезнования близким нашего коллеги.

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