В Уфе ушел из жизни диктор башкирского радио, «золотой голос Башкортостана» Ахат Муртазин
УФА, 13 мар 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. Культура Башкортостана понесла тяжелую утрату. Сегодня в Уфе скоропостижно скончался знаменитый диктор башкирского радио, «золотой голос Башкортостана», народный артист Республики Башкортостан Ахат Муртазин. Ему было 59 лет. Сегодняшний день он провел на работе — на радио «Юлдаш», читал новости.
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