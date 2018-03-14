В Воронежской области за 2 года создадут более 2 тысяч мест в детских садах

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На сегодняшний момент в очереди в детские сады Воронежской области числятся 36 364 малыша в возрасте до трех лет, из них в Воронеже — 27 206 человек. По данным областных властей, актуальный спрос не превышает 500 детей. Реализацию федерального проекта по созданию дополнительных мест для детей от 2 месяцев до 3 лет в детсадах региона обсудили 13 марта врио губернатора Александр Гусев с заместителем председателя Совета Федерации РФ Галиной Кареловой.

«За счет федеральных средств с учетом регионального и муниципального софинансирования в первую очередь будут вводиться места путем строительства и приобретения зданий детсадов в областном центре и ряде муниципальных районов. Всего в регионе за два года реализации проекта будет создано более двух тысяч мест для детей до трех лет», — говорится в сообщении.