В Воронежской области за 2 года создадут более 2 тысяч мест в детских садах
Воронежская область создаст в течение двух лет более двух тысяч дополнительных мест в детских садах, получит на эти цели 1,4 миллиарда рублей из федерального бюджета, сообщает во вторник правительство региона.
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