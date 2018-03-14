Ученые назвали причину осолонения реки Дон

Раньше считалось, что причину повышенного солесодержания на Дону стоит искать в Черном море из-за смешения вод. Но после тщательного анализа академик РАН Геннадий Матишов с коллегами пришел к выводу, что соль поступает в воду через подземные родники.

Геннадий Матишов, председатель Южного научного центра РАН: «Резко падает уровень воды и она замещается родниковой колодезной водой».

Постепенное повышение соли в воде последние два года отмечают и сотрудники Ростовского водоканала. Как правило, вода насыщается микроэлементами с февраля по апрель. Показатели на солесодержание измеряют ежемесячно. Сейчас они подходят к допустимой отметке — 1000 миллиграммов на литр воды.

Игорь Тронь директор технологического департамента АО «Ростовводоканал»: «Если он будет превышать, то соответственно, это для нас станет проблемой, потому что очистные сооружения при строительстве не предусматривали ни узлов, ни технологий для уменьшения солесодержания в подготавливаемой воде».

Относительно вреда, перенасыщенной солью речной воды, эксперты выдвигают разные мнения. Например, в Роспотрбенадзоре уверяют, что минерализация влияет лишь на вкус.

Сергей Коржов, начальник отдела надзора за состоянием среды обитания и условиями проживания Управления Роспотребнадзора по Ростовской области: «При повышенном содержании солей магния и кальция изменяется вкусовые свойства воды, она может быть горькой или солёной. Прямо сказать, что вода влияет на функции и системы организма мы не можем».

Но сотрудники Южного научного центра всё-таки не рекомендуют использовать насыщенную минералами воду из-под крана.