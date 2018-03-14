Рабочие завода «Янтарь» пожаловались Алиханову на разбитые дороги в районе предприятия

Источник: Калининград.Ru

Губернатор поинтересовался проблемами, которые волнуют рабочих. Они ответили, что «зарплаты платят вовремя» и «главное, что заказы есть», но попросили отремонтировать подъездные пути к заводу.

Они отметили, что за последние годы многое поменялось в лучшую сторону. Но мы посмотрим с городом, что можно сделать. У нас есть несколько дорожных программ, постараемся выделить средства, — отметил Алиханов.