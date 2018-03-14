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13:16 (мск), источник: Калининград.Ru

Рабочие завода «Янтарь» пожаловались Алиханову на разбитые дороги в районе предприятия

Рабочие ПСЗ «Янтарь» пожаловались главе региона на плохие дороги вокруг предприятия. К Антону Алиханову сотрудники обратились во время его визита на предприятие во вторник, 13 марта.

Источник: Калининград.Ru

Губернатор поинтересовался проблемами, которые волнуют рабочих. Они ответили, что «зарплаты платят вовремя» и «главное, что заказы есть», но попросили отремонтировать подъездные пути к заводу.

Они отметили, что за последние годы многое поменялось в лучшую сторону. Но мы посмотрим с городом, что можно сделать. У нас есть несколько дорожных программ, постараемся выделить средства, — отметил Алиханов.

Губернатор не уточнил, какие именно дороги просили отремонтировать рабочие. Он отметил, что все подъездные пути к заводу находятся в неудовлетворительном состоянии.

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