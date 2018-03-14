На Кубани 14 марта возможен дождь
Местами осадки, преимущественно в виде дождя, днем в отдельных населенных пунктах сильный дождь, возможна гроза.
Местами осадки, преимущественно в виде дождя, днем в отдельных населенных пунктах сильный дождь, возможна гроза.
Ветер
Температура воздуха ночью −2…+3 °С, в восточной половине до -4 °С; днем +5−10 °С, местами до +15−17 °С.
На Черноморском побережье местами дождь, по югу побережья с грозой. Ветер
В Краснодаре ночью небольшой дождь, утром и днем временами дождь, возможна гроза. Ветер
Сочи +16…+18 °C временами дождь.
Туапсе +15…+17 °C временами дождь.
Геленджик +11…+13 °C временами дождь.
Новороссийск +11…+13 °C временами дождь.
Анапа +11…+13 °C временами дождь.
Крымск +11…+13 °C временами дождь.
Ейск +6…+8 °C временами дождь.
Тихорецк +7…+9 °C временами дождь.
Кропоткин +8…+10 °C временами дождь.
Армавир +7…+9 °C временами дождь.
Лабинск +10…+12 °C временами дождь.
Белореченск +11…+13 °C временами дождь.
Горячий Ключ +13…+15 °C временами дождь.
Краснодар +11…+13 °C временами дождь.
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