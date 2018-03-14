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09:17 (мск), источник: Кубань 24

На Кубани 14 марта возможен дождь

Местами осадки, преимущественно в виде дождя, днем в отдельных населенных пунктах сильный дождь, возможна гроза.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +2° 51% 757 мм рт. ст. 5 м/с

Ветер юго-восточный, южный, 5−10 м/с местами порывы 13−18 м/с.

Температура воздуха ночью −2…+3 °С, в восточной половине до -4 °С; днем +5−10 °С, местами до +15−17 °С.

На Черноморском побережье местами дождь, по югу побережья с грозой. Ветер юго-восточный, южный, 6−11 м/с, порывы 12−14 м/с, днем до 15−18 м/с. Температура воздуха ночью +6−11 °С, днем +11−16 °С.

В Краснодаре ночью небольшой дождь, утром и днем временами дождь, возможна гроза. Ветер юго-восточный, южный, 5−10 м/с, порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3 °С, днем +12−14 °С.

Сочи +16…+18 °C временами дождь.

Туапсе +15…+17 °C временами дождь.

Геленджик +11…+13 °C временами дождь.

Новороссийск +11…+13 °C временами дождь.

Анапа +11…+13 °C временами дождь.

Крымск +11…+13 °C временами дождь.

Славянск-на-Кубани +11…+13 °C временами дождь.

Приморско-Ахтарск +7…+9 °C временами дождь.

Ейск +6…+8 °C временами дождь.

Тихорецк +7…+9 °C временами дождь.

Кропоткин +8…+10 °C временами дождь.

Армавир +7…+9 °C временами дождь.

Лабинск +10…+12 °C временами дождь.

Белореченск +11…+13 °C временами дождь.

Горячий Ключ +13…+15 °C временами дождь.

Краснодар +11…+13 °C временами дождь.

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