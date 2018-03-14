Экипаж SMURD успешно доставил в Молдову 59-летнюю пациентку из Италии
КИШИНЕВ, 13 мар — Sputnik. Экипаж SMURD, который принял 59-летнюю женщину, поступившую в больницу в Италии, сегодня вернулся в страну, сообщил генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям.
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