Властелин Монако. Жизнь и приключения князя-бобслеиста
14 марта 1958 года родился князь Монако Альбер II.
14 марта 1958 года родился князь Монако Альбер II.
Весной 2011 года жители Монако пребывали в предынфарктном состоянии. Слухи утверждали, что долгожданный брак Альбера Александра Луи Пьера Гримальди, более известного как правящий князь Монако Альбер II, под угрозой срыва.
Сейчас или никогда!
Якобы невеста, разъяренная новостью о том, что у суженого объявился очередной внебрачный ребенок, собирается отказаться от бракосочетания.
Учитывая, что князю к этому моменту уже шел шестой десяток, а законных детей у него не было, дело попахивало династическим кризисом. А по закону, принятому 100 лет тому назад, в случае если правящая династия Монако пресечется, княжество должно войти в состав Франции.
Правда, в начале XXI века подобная перспектива жителей княжества уже не устраивала, да и в Париже не горели желанием объединяться. Поэтому на всякий случай наследниками объявили сестру Альбера Каролину и ее детей.
Худшего, однако, не произошло. 1 июля 2011 года 53-летний князь Альбер и его 33-летняя невеста Шарлен Уиттсток заключили гражданский брак, а на следующий день обвенчались в церкви.
Окончательно жители княжества выдохнули 10 декабря 2014 года, когда княгиня Шарлен родила близнецов Жака и Габриэллу. Князь Альбер II, возможно, самый веселый из современных монархов, окончательно стал почтенным главой семейства.
Высокородный мастер бобслея
Он по рождению не мог быть скучным. Мама, знаменитая голливудская дива Грейс Келли, в генах передала Альберу и его сестрам артистизм, авантюризм и тягу к всевозможным приключениям.
Он получил отличное образование, прошел военную службу, но тянулся к вещам не самым подходящим для будущих монархов. Альбер обожал спорт, пробуя себя в самых разных видах.
И ладно бы речь шла о разовой акции. Но Альбер Гримальди выходил на старт в составе команды Монако на пяти Олимпиадах!
Мало этого, в 1985 году, меньше чем через три года после гибели матери в автокатастрофе, Альбер принял участие в ралли «Париж — Дакар», одном из самых опасных автомарафонов в мире. С гонки он сошел
Я добряк, холостяк…
Отец, князь Ренье III, от экстремальных приключений сына был не в восторге и старался привлекать наследника к делам государственным. Альбер не отлынивал, хотя предпочитал вопросы гуманитарного характера и
Ренье III мечтал женить отпрыска, но он оставался убежденным холостяком. Князь понял, что «официальных» внуков от Альбера ему не дождаться, и махнул рукой. Именно тогда в закон о престолонаследии внесли коррективы, касающиеся возможной передачи власти сестре Альбера.
Ренье III скончался 6 апреля 2005 года, после чего его сын официально стал князем Монако Альбером II. Приближенные сразу начали намекать на то, что неплохо бы обзавестись супругой, а то
Князь кивнул и отбыл на Северный полюс: давно хотел там побывать, да все
Спортсменка и красавица
Но
Девушка познакомилась с Альбером еще в 2000 году, но тогда дело не пошло дальше обычных жестов вежливости. На сей раз сиятельный ухажер был более настойчив.
У Шарлен в этот момент был тяжелый период в жизни. Планы выступить на Олимпиаде-2008 в Пекине рушились:
Он предложил Шарлен переехать в Монако, пожить там некоторое время, чтобы определиться с дальнейшими планами в жизни.
Все дети Грейс Келли — Каролина, Стефания и Альбер — в молодости радовали репортеров светской хроники своими амурными похождениями. Стефания доводила папу до инфаркта, расписываясь то с личным телохранителем, то с цирковым акробатом.
Альбер брачными узами себя не связывал, но «зажигал» не хуже сестер. Ему приписывали романы с Шэрон Стоун, Гвинет Пэлтроу, Брук Шилдс и другими известными спортсменками и актрисами. Правда, поймать Альбера на «горячем» репортерам не удавалось: монарший статус позволяет прятать любовные связи подальше от нескромных глаз.
Но Альбер был человеком достаточно демократичным и влюблялся и, так сказать, в «простолюдинок». Роман с официанткой из США Тамарой Ротоло закончился рождением сына
Признать внебрачных детей Альбер решился уже после того, как сам стал князем. Выбора у него, собственно, не было: бывшие пассии обещали установить отцовство при помощи генетической экспертизы и заставить нерадивого папашу, обладающего, к слову, состоянием в несколько миллиардов долларов, раскошелиться.
Шарлен теряет терпение
Князь детей признал, деньги на содержание отпрысков выделил, но дамы все равно сетовали: с сыном и дочкой Альбер встречается редко, делами их почти не интересуется
Девушка верила, но накануне свадьбы появилась еще пара женщин, уверяющих, что у них есть дети от князя. Да и Николь Кост ошарашила: Альбер якобы втайне от Шарлен продолжает с ней встречаться, и у них родился еще один ребенок.
Невеста потребовала:
Вот в этот момент, если верить слухам, у Шарлен сдали нервы и она решила вернуться в ЮАР. Но окружение принца, которое столько времени готовило законный брак, повисло у девушки на руках. Срочно отрядили гонцов к родне мисс Уиттсток. Отец с матерью посоветовали Шарлен одуматься: что было, то было, а
Семейное счастье Его Светлости
Говорят, Альбер впервые в жизни боялся оказаться брошенным: к Шарлен он прикипел всей душой. Репортеры считают, что это не в последнюю очередь связано с тем, что внешне она очень похожа на Грейс Келли, его мать.
Скептики из числа светских хроникеров возражают: не чудо это вовсе, а холодный расчет Шарлен. Якобы для достижения этого сходства она сделала несколько пластических операций и потрясенный результатом князь оказался привязан крепче любого приворота.
После того как Альбер и Шарлен поженились, появился новый слух: якобы девушка согласилась родить князю наследника, а затем муж даст ей развод с хорошими отступными.
Но Жаку и Габриэле, детям княжеской пары, в декабре 2017 исполнилось три года, а родители их, слава богу, вместе.
Возможно, любители сплетен ошибаются, и к своим 60 годам Его Светлость Альбер II наконец обрел настоящее семейное счастье.
Оно ведь нужно даже темпераментным венценосным потомкам голливудской дивы.
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