Власти Москвы объявили о снижении числа ДТП на 59%
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При этом, как отметил Ликсутов, количество ДТП с участием общественного транспорта сократилось на 30%, число пострадавших уменьшилось на 26%, а погибших — на 36%.
Заместитель столичного градоначальника подчеркнул значимость созданного в 2017 году центра обеспечения транспортной безопасности Московского метрополитена. По его словам, благодаря деятельности новой структуры число административных правонарушений сократилось на 20%, уголовных — на 36%.
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