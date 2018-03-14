Философия в будуаре и за его пределами
Куда эволюционирует женское белье в эпоху борьбы с домогательствами.
Куда эволюционирует женское белье в эпоху борьбы с домогательствами.
Совсем недавно дарить женщинам дорогое белье было хорошим тоном — в 2018 году такой поступок во многих странах мира сродни если не крайней дерзости, то отчаянной смелости. Впрочем, в России пока, к счастью, господствуют нравы умеренные и патриархальные — но и само белье, после вызывающей сексуальности предшествовавшей четверти века возвращается к установке на комфорт и незаметность. Даже соосновательница знаменитого бренда Agent Provocateur Серена Риз (кстати, 14 марта ей исполняется 50 лет) для своей новой марки Les Girls Les Boys избрала концепцию
Это провокация!
Культурный ландшафт первой половины 1990-х годов существовал на фоне ситуации, до боли напоминающей нынешнюю: экономический спад (хотя и не такой катастрофичный, как в 2010-е), угрожающий порядку в Европе региональный конфликт (хотя и не столь неразрешимый, как нынешний), атмосфера легкой эйфории по поводу грядущего «конца истории» и установления нового, справедливого, хотя и «однополярного» мира (сравнимая с нынешними восторгами по поводу грядущего всеобщего счастья с биткойном, бороздящими космическое пространство электрокарами и прочим бодипозитивом).
Именно тогда лондонский район Сохо переживал последний период своего порочного расцвета. В начале XXI века джентрификация вывела распутство под корень — теперь здесь продают по заоблачным ценам недвижимость, рассчитанную на привлеченных воспоминаниями о былых эксцессах миллионеров из ближневосточного зарубежья. Но в 1994 году все
Первые покупатели продукции Agent Provocateur по большей части работали по соседству — их не могли не привлечь все эти трусики с разрезами, фетишистские ремешки и красные на черном бантики и рюшечки, отсылавшие
Впрочем, амбиции владельцев бутика, сына знаменитого модельера Вивьен Вествуд и менеджера скандальной группы Sex Pistols Малькольма Макларена Джозефа Корра и его жены Серены Риз, простирались далеко за границы Сохо.
Спустя всего несколько лет бутик вырос в небольшую империю, а на смену специфическим покупательницам пришли вполне респектабельные (и состоятельные) дамы. Корр и Риз удачно подгадали время: страх перед эпидемией СПИДа принес в общество осознание возможности сексуальности в браке или моногамном партнерстве. К тому же
Заманив клиентуру «красотой порока», Корр и Риз, строго говоря, не придумали ничего особенно нового — но если раньше подобные комплекты белья (не говоря уж о сопутствующих товарах) стыдливо приобретались едва ли не
Стыдные вещи
Стоит вспомнить, что само женское белье, в его современном понимании, появилось от силы два столетия назад. В эпоху рококо, аллюзии на которую явно просматривались во многих коллекциях Agent Provocateur, дамы обходились в будуаре в лучшем случае ночной рубашкой.
Кружевные панталоны и прочие соблазнительные излишества были строго зарезервированы за «женщинами с пониженной социальной ответственностью» — порядочная девушка и даже замужняя дама не могла и помыслить о том, чтобы надеть на себя «такое»; хотя бы и увидеть его мог только законный супруг в уединении спальной комнаты.
ХХ век принес с собой отказ от душных корсетов, но эволюция женского белья неуклонно шла в сторону большей функциональности и комфорта — даже вошедший в моду в 1960-е годы girlie style, хотя и отличался некоторым злоупотреблением декоративными элементами, скорее, оперировал архетипами невинности и чистоты.
Порочная роскошь
Свою роль, безусловно, сыграла и эпидемия ВИЧ. Если еще в 1970-е годы благонамеренный буржуа мог воплотить свои сексуальные фантазии за деньги, то в 1980-е страх пересиливал жажду удовольствий.
Мода на роскошное и «порочное» белье благополучно продержалась два десятка лет, пережив и расставание самих Джозефа и Серены (они развелись в 2007 году), и их уход из созданной ими компании. Марка была продана частному инвестору за £60 млн, а в 2009 году Корр, разработавший большую часть моделей Agent Provocateur, сложил с себя обязанности главного дизайнера и навсегда покинул фирму. Но ближе к концу 2010-х годов тенденции вдруг переменились — и прошлогоднее банкротство британского и американского подразделений Agent Provocateur было, вероятно, связано не только с бухгалтерскими ухищрениями и управленческими тайнами.
Больше скромности
Мастера haute couture продолжают показывать на подиумах самые замысловатые изделия, но реальная мода — которую мы видим на улицах, в клубах и фешенебельных отелях — стала заметно строже.
Декоративные излишества в крое сменились почти маниакальным использованием логотипов, изящество и пропорциональность формы — увлечением нарочитой асимметрией и «грубостью» отделки (включая аккуратно нанесенную на спортивную обувь ценой под €1 тыс. «грязь» и заранее испачканные 500-долларовые дизайнерские джинсы).
Это нарочитая «нищета» (за большие, впрочем, деньги) — тоже своего рода декаданс, стиль упадочный и болезненно вычурный. Не случайно моде на люксовые кроссовки вообще и кроссовки ugly («уродливые»; так называют модную в этом сезоне спортивную обувь с гипертрофированной подошвой и нарочито неряшливым верхом) в частности предшествовало поветрие на slumming, экскурсии по трущобам крупных городов. Ничего нового в ней, впрочем, не было — подобные туры были весьма популярны в конце XIX века, в эпоху «оригинального» декаданса.
В области женского белья тенденция вылилась в отказ от «рюшечек» и возвращение к истокам — в новом тысячелетии бюстгальтеры и трусики должны быть экологичны, комфортны и строго функциональны. Современная парадигма сексуальности в принципе предполагает максимальную естественность — кружевам там не место.
Вот как описывает Серена Риз идеального покупателя своего нового бренда, Les Girls Les Boys:
Вас не надо ретушировать и фотошопить, добавляя фальшивые, преувеличенные черты. Самое сексуальное в вас — это вы сами.
Название не случайно: Риз отказалась от пропаганды нарочитой сексуальности и теперь придерживается концепции
Попытка пока что не вполне удачная: всё же сохраняющаяся пока разница в анатомии предполагает известные расхождения в крое трусов, да и мужские бюстгальтеры давно исчезли из обихода (кстати, в Европе и СССР дети мужского пола носили нагрудники еще в середине 1950-х годов).
Тем не менее можно предположить, что тенденция сохранится — продолжающиеся скандалы с домогательствами явно ведут к всё большей асексуализации западного общества. Прежний, освященный традицией ритуал ухаживания
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