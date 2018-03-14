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00:44 (мск), источник: Sputnik.md

От чего жители Молдовы приходят в ужас

КИШИНЕВ, 13 мар — Sputnik. Абсолютное большинстве граждан Молдовы уверено, что страна развивается в неправильном направлении, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией Imas по заказу Демократической партии страны и представленного во вторник.

Источник: Sputnik.md

Такого мнения придерживается 77% опрошенных. По данным социологического исследования, 18% респондентов уверены в обратном. Не знают, что ответить на вопрос или вовсе отказались отвечать 5%.

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Кроме того, опрос показал, что экономической ситуацией в стране категорически недовольны 43% респондентов, а 39% не очень довольны. Что касается уровня жизни, то неприемлемым его назвали 55% респондентов.

Согласно исследованию, 34,5% респондентов считают, что основная проблема, с которой сталкиваются жители республики, — это низкие зарплаты и пенсии. В тройку самых серьезных проблем, по мнению опрошенных, вошли безработица и коррупция. Своеобразный топ-5 завершает высокий уровень бедности и плохие дороги.

Также жителей Молдовы беспокоит продолжающаяся миграция населения, экономический кризис, некомпетентное управление, высокие цены, дорогие медицинские услуги, отсутствие социальной помощи и так далее.

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