Граждан научат защищать свои права в МФЦ Владивостока
Три отделения МФЦ Владивостока проведут бесплатные консультации для всех желающих в четверг, 15 марта, об этом DEITA. RU сообщили в городской администрации.
Три отделения МФЦ Владивостока проведут бесплатные консультации для всех желающих в четверг, 15 марта, об этом DEITA. RU сообщили в городской администрации.
Акция пройдет в рамках Всемирного дня прав потребителей. Специалисты Роспотребнадзора расскажут о механизмах государственной и общественной защиты потребительских прав, научат разбираться в вопросах качества и маркировки продукции, правилах продажи отдельных видов товаров и правилах оказания различных видов услуг.
Прием специалистов пройдет с 12 до 17 часов в отделениях МФЦ по следующим адресам: ул. Давыдова, 9; ул. Верхнепортовая, 76-а, ул. Невельского, 13.
Напомним, ранее DEITA.RU сообщало, что Охотников и будущих трактористов ждут в МФЦ Владивостока.
Таисия Масина.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.