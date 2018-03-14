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03:20 (мск), источник: ДЕЙТА

Граждан научат защищать свои права в МФЦ Владивостока

Три отделения МФЦ Владивостока проведут бесплатные консультации для всех желающих в четверг, 15 марта, об этом DEITA. RU сообщили в городской администрации.

Источник: ДЕЙТА

Акция пройдет в рамках Всемирного дня прав потребителей. Специалисты Роспотребнадзора расскажут о механизмах государственной и общественной защиты потребительских прав, научат разбираться в вопросах качества и маркировки продукции, правилах продажи отдельных видов товаров и правилах оказания различных видов услуг.

Прием специалистов пройдет с 12 до 17 часов в отделениях МФЦ по следующим адресам: ул. Давыдова, 9; ул. Верхнепортовая, 76-а, ул. Невельского, 13.

Напомним, ранее DEITA.RU сообщало, что Охотников и будущих трактористов ждут в МФЦ Владивостока.

Таисия Масина.

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