Жителя Молдовы предлагают выдвинуть на получение Нобелевской премии
Ион
Ион
Приятно, когда соотечественниками можно гордиться. К таким людям стоит отнести Иона
Автор «Золотой книги Бессарабии и Молдовы» Денис Рошка отметил 10 заслуг молдаванина и предложил вручить ему значимую премию:
«Предлагаю выдвинуть Иона
1) Первый в истории человек, переплывший 7 проливов с первой попытки.
2) Плавает с флагом Молдовы.
3) Привез от ирландской диаспоры для нуждающихся семей Молдовы больше 90 тонн гуманитарной помощи.
4) Проплыл 238 километров по Днестру под лозунгом — Днестр объединяет Молдову.
5) Лучший пловец Ирландии-2015.
6) Лучший пловец Ирландии-2016.
7) Лучший пловец Ирландии-2017.
8) Построил в родном селе стадион, чтобы дети могли заниматься спортом.
9) Вовлечен во многие благотворительные проекты.
10) Во время плавания призывает людей к миру.
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