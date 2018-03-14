Жителя Молдовы предлагают выдвинуть на получение Нобелевской премии

Источник: Комсомольская правда

Приятно, когда соотечественниками можно гордиться. К таким людям стоит отнести Иона Лазаренко-Тирона.

Автор «Золотой книги Бессарабии и Молдовы» Денис Рошка отметил 10 заслуг молдаванина и предложил вручить ему значимую премию:

«Предлагаю выдвинуть Иона Лазаренко-Тирона на Нобелевскую премию 2019, потому что он:

1) Первый в истории человек, переплывший 7 проливов с первой попытки.

2) Плавает с флагом Молдовы.

3) Привез от ирландской диаспоры для нуждающихся семей Молдовы больше 90 тонн гуманитарной помощи.

4) Проплыл 238 километров по Днестру под лозунгом — Днестр объединяет Молдову.

5) Лучший пловец Ирландии-2015.

6) Лучший пловец Ирландии-2016.

7) Лучший пловец Ирландии-2017.

8) Построил в родном селе стадион, чтобы дети могли заниматься спортом.

9) Вовлечен во многие благотворительные проекты.