В Молдове государство сэкономило «хроническому» жалобщику 850 тысяч леев, бесплатно предоставив 130 адвокатов
В ответ мужчина подал сотни исков против госучреждений.
В ответ мужчина подал сотни исков против госучреждений.
В течение последних четырех лет интересы молдаванина защищали 130 адвокатов, и все они оплачивались из государственного бюджета.
Мужчина судится с десятками государственных учреждений, и за это платит государство. Десятки тысяч леев стоили услуги защитников, поскольку у клиента нет денег на их оплату, пишет Bizlaw.md.
Однако если бы мужчина оплачивал услуги адвокатов из своего кармана, ему пришлось бы заплатить около 850 000 леев, учитывая, что в среднем представительство в деле стоит около 6 500 леев.
Речь идет о мужчине, который в течение нескольких лет подал сотни исков против госучреждений, а адвокаты, работавшие на него, были делегированы Национальным советом гарантированной правовой помощи (CNAJGS).
По словам представителей Кишинёвской территориальной организации CNAJGS, в 2013 году мужчина обратился 900 раз, чтобы его представляли в суде. Однако с 2014 года до настоящего времени Совет назначал ему адвокатов 538 раз. Более конкретно:
Председатель Союза адвокатов Молдовы Еманоил Плошница, который является и членом CNAJGS, говорит, что механизм правовой помощи, гарантированной государством, должен быть изменен, и заявители должны оплатить часть расходов.
Также должна быть система отбора дел и принятия тех, которые являются актуальными или представляют публичный интерес.
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