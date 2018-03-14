В Молдове государство сэкономило «хроническому» жалобщику 850 тысяч леев, бесплатно предоставив 130 адвокатов

Источник: Комсомольская правда

В течение последних четырех лет интересы молдаванина защищали 130 адвокатов, и все они оплачивались из государственного бюджета.

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Мужчина судится с десятками государственных учреждений, и за это платит государство. Десятки тысяч леев стоили услуги защитников, поскольку у клиента нет денег на их оплату, пишет Bizlaw.md.

Однако если бы мужчина оплачивал услуги адвокатов из своего кармана, ему пришлось бы заплатить около 850 000 леев, учитывая, что в среднем представительство в деле стоит около 6 500 леев.

Речь идет о мужчине, который в течение нескольких лет подал сотни исков против госучреждений, а адвокаты, работавшие на него, были делегированы Национальным советом гарантированной правовой помощи (CNAJGS). Из-за отсутствия доходов мужчина получил помощь адвокатов в соответствии с требованиями закона. Кульминацией является то, что в одном деле CNAJGS должен был назначить адвоката для представления этого человека в судебном процессе против самого Совета.

По словам представителей Кишинёвской территориальной организации CNAJGS, в 2013 году мужчина обратился 900 раз, чтобы его представляли в суде. Однако с 2014 года до настоящего времени Совет назначал ему адвокатов 538 раз. Более конкретно:

2013 год — 1;

2014 год — 9;

2015 год — 60;

2016 год — 335;

2017 год — 128;

2018 год — 6.

Председатель Союза адвокатов Молдовы Еманоил Плошница, который является и членом CNAJGS, говорит, что механизм правовой помощи, гарантированной государством, должен быть изменен, и заявители должны оплатить часть расходов.