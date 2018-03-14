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01:24 (мск), источник: Известия

Минобрнауки потратит 49 млрд рублей на устранение дефицита яслей

Министерство образования и науки планирует за два года создать 729 новых яслей. На это из госбюджета в 2018 и 2019 годах будет направлено 49 млрд рублей.

Источник: РИА "Новости"

В программе расширения сети будут задействованы 82 субъекта, сообщили «Известиям» в ведомстве. По поручению президента, к 2021 году будет ликвидирована очередь в ясли для малышей от двух месяцев до трех лет. В послании Федеральному собранию Владимир Путин поставил задачу создать за три года 270 тыс. мест.

Генеральный директор Института научно-общественной экспертизы Сергей Рыбальченко отметил, что организация одного места в детском саду стоит порядка 600 тыс. рублей. На 49 млрд рублей возможно создать порядка 80 тыс. мест, то есть для ликвидации дефицита нужно втрое больше средств.

Устроить ребёнка в ясли станет проще
Во время загрузки произошла ошибка.
9 сентября 2016© Ньюстюб
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