Минобрнауки потратит 49 млрд рублей на устранение дефицита яслей
Министерство образования и науки планирует за два года создать 729 новых яслей. На это из госбюджета в 2018 и 2019 годах будет направлено 49 млрд рублей.
Министерство образования и науки планирует за два года создать 729 новых яслей. На это из госбюджета в 2018 и 2019 годах будет направлено 49 млрд рублей.
В программе расширения сети будут задействованы 82 субъекта, сообщили «Известиям» в ведомстве. По поручению президента, к 2021 году будет ликвидирована очередь в ясли для малышей от двух месяцев до трех лет. В послании Федеральному собранию Владимир Путин поставил задачу создать за три года 270 тыс. мест.
Генеральный директор Института
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