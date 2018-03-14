Воронежский аэропорт запускает дополнительные авиарейсы в Крым

Источник: РИА "Новости"

По информации авиакомпании, летний маршрут Воронеж — Симферополь — Воронеж откроется 9 июня. По этому маршруту самолеты «РусЛайн» будут летать в течение всего курортного сезона, еженедельно, по выходным дням.

Так, из Воронежа в Симферополь самолеты будут отправляться по субботам, в 07.10 часов утра, с прибытием в конечный пункт в 09.30. Обратные рейсы будут выполняться по воскресеньям, с отправлением из Симферополя в 19.05, и прибытием в Воронеж в 21.25.

Перелеты планируется осуществлять на самолетах Bombardier CRJ-100/200. Цена билета составит 6650 рублей и выше.

Новый рейс авиакомпании «РусЛайн» станет четвертым, который свяжет на летние месяцы столицу Черноземья и столицу Крымского полуострова.

Так, 1 июня авиасообщение откроет авиакомпания «Нордавиа». Рейсы будут выполняться еженедельно по пятницам: из Симферополя в Воронеж — в 17.30, из Воронежа в Симферополь — в 21.00. Направление будет действовать до 28 сентября.

Далее, с 4 июня и далее по понедельникам начнут летать самолеты авиакомпании Red Wings: время вылета из Симферополя — 19.00, время вылета из Воронежа в Крым — 21.30.