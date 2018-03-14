Во Владивостоке отключения света ожидаются в 57 домах

Во Владивостоке 14 марта сотрудники МУПВ «ВПЭС» (электрические сети) проведут плановые ремонтные работы. Отключения электричества ожидаются в 57 домах города.

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00. Длительность каждого отключения от 2-х до 8.