К Приморью приближается очередной циклон
Синоптики рассказали, какая погода ждёт жителей края в ближайшее время.
Синоптики рассказали, какая погода ждёт жителей края в ближайшее время.
В Приморском крае сохраняется очень неустойчивая погода. Накануне регион окутал туман и шёл дождь. Сегодня в крае прояснило, однако уже во второй половине дня погода снова может поменяться. Очередной циклон принесёт осадки, сообщает РИА «Восток-Медиа».
По данным портала «Примпогода», пока синоптическая ситуация в Приморье остаётся неустойчивой. В первой половине ночи погоду определяли фронтальные разделы, местами прошли небольшие осадки в виде дождя со снегом. К утру они сместились на акваторию Японского моря. Следом за фронтами распространился гребень антициклона. Атмосферное давление начало расти, осадки прекратились, заметно прояснило.
Во Владивостоке минувшей ночью сохранялся туман при температуре −1… −3 градуса. Днём в среду, 14 марта, будет солнечно. Во второй половине дня увеличится количество облаков. Сегодня вечером возможен небольшой дождь с вероятностью 40%. Максимальная температура воздуха составит +5… +7 градусов.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.