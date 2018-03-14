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03:30 (мск), источник: Восток Медиа

К Приморью приближается очередной циклон

Синоптики рассказали, какая погода ждёт жителей края в ближайшее время.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +5° 36% 757 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: РИА "Новости"

В Приморском крае сохраняется очень неустойчивая погода. Накануне регион окутал туман и шёл дождь. Сегодня в крае прояснило, однако уже во второй половине дня погода снова может поменяться. Очередной циклон принесёт осадки, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По данным портала «Примпогода», пока синоптическая ситуация в Приморье остаётся неустойчивой. В первой половине ночи погоду определяли фронтальные разделы, местами прошли небольшие осадки в виде дождя со снегом. К утру они сместились на акваторию Японского моря. Следом за фронтами распространился гребень антициклона. Атмосферное давление начало расти, осадки прекратились, заметно прояснило.

При этом температура воздуха понизилась до −1… −10 градусов. На дорогах образовалась гололедица. В первую половину дня гребень антициклона обусловит солнечную погоду. Во второй половине дня к западным границам края подойдут фронтальные разделы очередного циклона. Увеличится облачность, местами начнутся небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Воздух прогреется до +5… +14.

Во Владивостоке минувшей ночью сохранялся туман при температуре −1… −3 градуса. Днём в среду, 14 марта, будет солнечно. Во второй половине дня увеличится количество облаков. Сегодня вечером возможен небольшой дождь с вероятностью 40%. Максимальная температура воздуха составит +5… +7 градусов.

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