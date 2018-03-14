К Приморью приближается очередной циклон

Источник: РИА "Новости"

В Приморском крае сохраняется очень неустойчивая погода. Накануне регион окутал туман и шёл дождь. Сегодня в крае прояснило, однако уже во второй половине дня погода снова может поменяться. Очередной циклон принесёт осадки, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По данным портала «Примпогода», пока синоптическая ситуация в Приморье остаётся неустойчивой. В первой половине ночи погоду определяли фронтальные разделы, местами прошли небольшие осадки в виде дождя со снегом. К утру они сместились на акваторию Японского моря. Следом за фронтами распространился гребень антициклона. Атмосферное давление начало расти, осадки прекратились, заметно прояснило.

При этом температура воздуха понизилась до −1… −10 градусов. На дорогах образовалась гололедица. В первую половину дня гребень антициклона обусловит солнечную погоду. Во второй половине дня к западным границам края подойдут фронтальные разделы очередного циклона. Увеличится облачность, местами начнутся небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Воздух прогреется до +5… +14.