В Приморье дроны стоят на страже тайги

Здесь незаконно рубят лес. Такие жалобы экологи получают от неравнодушных граждан через сайт сэйфтайга.ру. Раньше искать нелегальные рубки приходилось подолгу и на своих двоих, теперь это можно поручить дрону.

Дмитрий Сычиков, руководитель отдела по устойчивому лесопользованию Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы: «Мы сформировали миссию в “Кедре”, то есть полетное задание, он автоматически проверит тот сигнал, который появился от общественности».

Дрон с воздуха делает перекрестную съемку лесного участка. Потом специалисты отсматривают полученный материал. И действительно, на кадрах не бурелом и не поваленные ветром деревья, поэтому лесоохрана выезжает на место рубки уже для уточнения всех обстоятельств.

— Данное дерево рубилось с целью продажи его как деловой лесопользованию.

Данные с беспилотников могут быть затем использованы и как доказательство в суде. Пока качество и технические возможности слабоваты, но это только начало.

Такие доступные дроны используют лишь на первом этапе, когда система будет отлажена, на стражу тайги выйдут мощные профессиональные беспилотники.

Модернизация системы «Кедр» и покупка оборудования для этого ведется отчасти и на средства спонсоров. Известный голландский актер и видеоблогер Ник Розен хочет привлечь своих соотечественников к защите дальневосточных лесов.

Ник Розен, актер, видеоблогер (Нидерланды): «Я думал, что приеду и на меня из кустов тигры будут выпрыгивать, вот бы классное видео получилось, но нет. Впрочем, я уверен, что и без этого подписчики будут в восторге от моих видео из тайги и пожертвуют деньги на ее охрану».