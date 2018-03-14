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03:34 (мск), источник: Вести Приморье

В Приморье дроны стоят на страже тайги

Дроны на страже тайги. Для выявления нелегальных рубок экологи стали использовать беспилотники. Они должны усилить и дополнить систему космического мониторинга лесов «КЕДР». Первый пробный полет сразу доказал эффективность метода.

Здесь незаконно рубят лес. Такие жалобы экологи получают от неравнодушных граждан через сайт сэйфтайга.ру. Раньше искать нелегальные рубки приходилось подолгу и на своих двоих, теперь это можно поручить дрону.

Дмитрий Сычиков, руководитель отдела по устойчивому лесопользованию Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы: «Мы сформировали миссию в “Кедре”, то есть полетное задание, он автоматически проверит тот сигнал, который появился от общественности».

Дрон с воздуха делает перекрестную съемку лесного участка. Потом специалисты отсматривают полученный материал. И действительно, на кадрах не бурелом и не поваленные ветром деревья, поэтому лесоохрана выезжает на место рубки уже для уточнения всех обстоятельств.

— Данное дерево рубилось с целью продажи его как деловой лесопользованию.

Данные с беспилотников могут быть затем использованы и как доказательство в суде. Пока качество и технические возможности слабоваты, но это только начало.

Такие доступные дроны используют лишь на первом этапе, когда система будет отлажена, на стражу тайги выйдут мощные профессиональные беспилотники.

Модернизация системы «Кедр» и покупка оборудования для этого ведется отчасти и на средства спонсоров. Известный голландский актер и видеоблогер Ник Розен хочет привлечь своих соотечественников к защите дальневосточных лесов.

Ник Розен, актер, видеоблогер (Нидерланды): «Я думал, что приеду и на меня из кустов тигры будут выпрыгивать, вот бы классное видео получилось, но нет. Впрочем, я уверен, что и без этого подписчики будут в восторге от моих видео из тайги и пожертвуют деньги на ее охрану».

Дело нужное и хорошее, ведь только за первые полгода работы системы «Кедр» было выявлено 14 незаконных рубок, ущерб от которых составил почти 25 миллионов рублей, а урон нанесенной живой природе и вовсе неисчислим.

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