В Приморье дроны стоят на страже тайги

Здесь незаконно рубят лес. Такие жалобы экологи получают от неравнодушных граждан через сайт сэйфтайга.ру. Раньше искать нелегальные рубки приходилось подолгу и на своих двоих, теперь это можно поручить дрону.
Дмитрий Сычиков, руководитель отдела по устойчивому лесопользованию Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы: «Мы сформировали миссию в “Кедре”, то есть полетное задание, он автоматически проверит тот сигнал, который появился от общественности».
Дрон с воздуха делает перекрестную съемку лесного участка. Потом специалисты отсматривают полученный материал. И действительно, на кадрах не бурелом и не поваленные ветром деревья, поэтому лесоохрана выезжает на место рубки уже для уточнения всех обстоятельств.
— Данное дерево рубилось с целью продажи его как деловой лесопользованию.
Данные с беспилотников могут быть затем использованы и как доказательство в суде. Пока качество и технические возможности слабоваты, но это только начало.
Такие доступные дроны используют лишь на первом этапе, когда система будет отлажена, на стражу тайги выйдут мощные профессиональные беспилотники.
Модернизация системы «Кедр» и покупка оборудования для этого ведется отчасти и на средства спонсоров. Известный голландский актер и видеоблогер Ник Розен хочет привлечь своих соотечественников к защите дальневосточных лесов.
Ник Розен, актер, видеоблогер (Нидерланды): «Я думал, что приеду и на меня из кустов тигры будут выпрыгивать, вот бы классное видео получилось, но нет. Впрочем, я уверен, что и без этого подписчики будут в восторге от моих видео из тайги и пожертвуют деньги на ее охрану».
Дело нужное и хорошее, ведь только за первые полгода работы системы «Кедр» было выявлено 14 незаконных рубок, ущерб от которых составил почти 25 миллионов рублей, а урон нанесенной живой природе и вовсе неисчислим.
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