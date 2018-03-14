Первый в России настоящий центр культурной жизни появится во Владивостоке

Для обсуждения в Приморье прибыли и кураторы проекта на федеральном уровне.
Сейчас начался самый важный этап — предварительно подобраны три площадки для размещения комплекса, все они находятся в черте города Владивостока. В течение двух дней с ними подробно ознакомятся, так как есть большое число ограничений и требований для реализации проекта такого уровня.
Планируется, что комплекс во Владивостоке объединит филиалы Третьяковки, Эрмитажа и Русского музея, а также Государственного музея искусств народов Востока. В здании также будет предусмотрен выставочный зал для совместного использования, отдельный выставочный зал для Приморской государственной картинной галереи и вспомогательные помещения.
Ранее президент России Владимир Путин предложил запустить программу создания в регионах страны культурно-образовательных и музейных комплексов: «Это должны быть настоящие центры культурной жизни, открытые для молодежи, для людей всех возрастов. Первый такой проект будет реализован во Владивостоке».
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