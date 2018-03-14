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05:13 (мск), источник: Известия

Экономичный способ получения пресной воды из воздуха разработали в России

Российские ученые научились добывать чистую пресную воду из воздуха. Плавающая в море установка может использовать энергию солнца или волн.

Источник: РИА "Новости"

По словам руководителя проекта, профессора Тюменского индустриального университета Виктора Миронова, верхняя часть установки представляет собой буй, который плавает на поверхности воды и нагревается на солнце.

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Он снабжен специальными мембранами для забора влажного воздуха. Энергия солнца повышает температуру внутри буя. Теплый воздух отправляют в так называемый конденсатор на глубине 20−40 м, где из воздуха выделяется влага.

«С 1 кв. м морской акватории в солнечный день можно получить до 1 л чистой воды в час только за счет солнца. Если подключить энергию морской волны, то еще больше. 400 подобных установок в акватории дадут 14 кубометров пресной воды в сутки при высоте волны 0,4 м», — отметил специалист.

Миронов добавил, что в «конденсаторе» получается чистейшая питьевая вода. При этом система независима от внешних источников энергоснабжения.

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24 января© Ньюстюб
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