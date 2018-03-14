Долги ЖКХ приморцам помогут закрыть власти
Почти 45 тысяч приморцев смогли компенсировать расходы на
Почти 45 тысяч приморцев смогли компенсировать расходы на
Почти 45 тысяч приморцев смогли компенсировать расходы на
«Эта мера социальной поддержки — одна из популярных у жителей края. Поэтому мы запланировали на нее почти миллиард рублей», — информирует
В краевом департаменте труда и социального развития подтверждают: субсидия помогает снизить коммунальные платежи всем, у кого расходы на них превышают установленные федеральным законодательством 22% семейного дохода.
Михаил Грач.
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