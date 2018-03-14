Долги ЖКХ приморцам помогут закрыть власти

Почти 45 тысяч приморцев смогли компенсировать расходы на жилищно-коммунальные услуги с помощью субсидий. С начала года на эти цели краевой бюджет направил более 220 миллионов рублей, сообщили DEITA. RU в краевой администрации. «Эта мера социальной поддержки — одна из популярных…