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03:39 (мск), источник: ДЕЙТА

Долги ЖКХ приморцам помогут закрыть власти

Почти 45 тысяч приморцев смогли компенсировать расходы на жилищно-коммунальные услуги с помощью субсидий. С начала года на эти цели краевой бюджет направил более 220 миллионов рублей, сообщили DEITA. RU в краевой администрации. «Эта мера социальной поддержки — одна из популярных…

Источник: Reuters

Почти 45 тысяч приморцев смогли компенсировать расходы на жилищно-коммунальные услуги с помощью субсидий. С начала года на эти цели краевой бюджет направил более 220 миллионов рублей, сообщили DEITA.RU в краевой администрации.

«Эта мера социальной поддержки — одна из популярных у жителей края. Поэтому мы запланировали на нее почти миллиард рублей», — информирует вице-губернатор края Павел Серебряков.

В краевом департаменте труда и социального развития подтверждают: субсидия помогает снизить коммунальные платежи всем, у кого расходы на них превышают установленные федеральным законодательством 22% семейного дохода.

Михаил Грач.

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