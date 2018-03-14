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03:41 (мск), источник: Губерния онлайн

Горячую линию для жителей Хабаровского края организует кадастровая палата Росреестра

На следующей неделе, 22 марта, кадастровая палата Росреестра проведет горячую линию для жителей Хабаровского края — им расскажут, как быстро узнать информацию о своей недвижимости.

Специалисты ответят на вопросы о способах получения сведений о земельных участках, домах, квартирах, гаражах. Эксперты особое внимание уделят характеристикам недвижимости, о которых можно узнать, не выходя из дома.

«На горячей линии можно также узнать, как получить уведомление о любых “движениях” со своим объектом недвижимости — переходе права, изменениях характеристик, ограничениях (обременениях) права, наложении (прекращении) ареста на имущество и других переменах с объектом или как подать заявление о невозможности проведения любых действий с недвижимостью без личного участия», — отметили представители кадастровой палаты.

Телефон горячей линии: (4212) 42−36−12. Работать он будет в указанный день с 10:00 до 13:00, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на информацию кадастровой палаты по Хабаровскому краю.

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