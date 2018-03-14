Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Хабаровском крае ниже эпидемического порога
Большинство заболевших — дети.
Большинство заболевших — дети.
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в регионе на 25% ниже эпидемического порога. На прошлой неделе за помощью к врачам обратились 6880 жителей региона, это на 45% меньше, чем двумя неделями назад. при этом медикам пришлось госпитализировать 159 человек с осложнениями болезни, большинство из тех, кто попал в стационар — дети.
— За прошедшую неделю в регионе зафиксировано 24 случая гриппа, 15 из них были подтверждены лабораторно. У шести жителей региона заболевание было вызвано вирусом гриппа А (Н3N2), у девяти — вирусом гриппа В, — рассказала ведущий инспектор отдела организации первичной
В Хабаровском крае не отменен противоэпидемический режим. В школах и детских садах введены «утренние фильтры» и для детей, и для сотрудников.
Весной, как подчеркивают врачи, следует уделять особое внимание сбалансированному питанию. Также не лишним будет почаще мыть руки, избегать контактов с заболевшими людьми, проветривать помещения и проводить влажную уборку.
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