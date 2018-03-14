Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Не жмут квартиры, выданные оккупантами?: громкое завершение эфира
В Камбодже родились сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
Виторган с женой оставили новорожденную дочь ради спектакля
МИД Эстонии вызвал российского посла и вручил ему ноту
Шведская модель с «бесконечными» ногами покорила соцсети
Новое оружие России может полностью подорвать обороноспособность США В Пентагоне заявили, что отставание в развитии технологий может полностью подорвать обороноспособность Штатов
Угроза США Севморпути: успеет ли Россия принять ответные меры
Математик рассчитал сроки начала III мировой войны
Как нас обманывают на автомойках? Самые популярные способы
Автосалон в Женеве: главные новинки выставки
Немецкий политик об Украине: Никто ничего не поставит
Ольга Серябкина показала фанатам свой бюст – СМИ
Собчак предвосхитила новый тренд на аксессуары для подбородка
Шэрон Стоун встречается с мужчиной на 20 лет младше нее
Статистика смертности россиян подчинилась указам Путина
8 фраз, которые нельзя говорить человеку во время панической атаки
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Фоторепортажи
8Представители Южной Кореи побывали в КНДР
16Финалисты конкурса Sony World Photography Awards
05:05 (мск), источник: Комсомольская правда

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Хабаровском крае ниже эпидемического порога

Большинство заболевших — дети.

Источник: Комсомольская правда

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в регионе на 25% ниже эпидемического порога. На прошлой неделе за помощью к врачам обратились 6880 жителей региона, это на 45% меньше, чем двумя неделями назад. при этом медикам пришлось госпитализировать 159 человек с осложнениями болезни, большинство из тех, кто попал в стационар — дети.

— За прошедшую неделю в регионе зафиксировано 24 случая гриппа, 15 из них были подтверждены лабораторно. У шести жителей региона заболевание было вызвано вирусом гриппа А (Н3N2), у девяти — вирусом гриппа В, — рассказала ведущий инспектор отдела организации первичной медико-санитарной и скорой медицинской помощи министерства здравоохранения края Светлана Лапшина.

В Хабаровском крае не отменен противоэпидемический режим. В школах и детских садах введены «утренние фильтры» и для детей, и для сотрудников.

Весной, как подчеркивают врачи, следует уделять особое внимание сбалансированному питанию. Также не лишним будет почаще мыть руки, избегать контактов с заболевшими людьми, проветривать помещения и проводить влажную уборку.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Профессионалы будущего уже здесь
В московском регионе ликвидировали перевалочную базу террористов
Посольство РФ потребовало от Британии объяснить угрозы кибератак
США отказались считать «Кинжал» гиперзвуковым оружием
Видео дня. Лес в Бразилии ушел под воду
Пентагон: Российские ЗРК в Сирии мешают доминированию США
Как выглядит кафе с овечками, куда вы непременно захотите зайти
Лайфхак: как заряжать телефон без электричества
В «кокаиновом деле» нашли российского керлингиста и латвийцев
Спорт
Украина бойкотирует Тюмень, так решили чиновники Сборная Украины по биатлону пополнила список команд, отказавшихся от поездки на этап Кубка мира в Тюмени
Авто
Toyota раскрыла первое изображение нового RAV4 Мировой дебют нового, пятого поколения японского кроссовера состоится 28 марта на автомобильной выставке в Нью-Йорке
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 подешевел до официального старта продаж Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что флагман можно заказать почти на 10% дешевле РРЦ
Кино
Михалков, Боярская, Безруков и другие скорбят по Табакову Коллеги и друзья вспоминают легендарного артиста и выражают свои соболезнования
Недвижимость
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Исчезающий рай: страны, которые скоро могут уйти под воду
В Китае открыли самый высокий в стране стеклянный мост
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Леди
История любви Олега Табакова и Марины Зудиной «Леди Mail.Ru» вспоминает, каким был брак одного из самых талантливых российских и советских актеров.
Дети
Младший сын Олега Табакова тяжело переживает утрату Стали известны дата и место прощания с народным артистом.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь