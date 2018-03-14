Хабаровчанам предлагают собрать книги для больных детей
Акцию «Добрая детская книга» организовал отдел по церковной благотворительности и социальному служению Хабаровской епархии. Ее участники соберут книги для детей из малообеспеченных семей, а также мальчиков и девочек, которые проходят лечение в онкогематологическом отделении.
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