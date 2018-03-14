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03:43 (мск), источник: Губерния онлайн

Хабаровчанам предлагают собрать книги для больных детей

Акцию «Добрая детская книга» организовал отдел по церковной благотворительности и социальному служению Хабаровской епархии. Ее участники соберут книги для детей из малообеспеченных семей, а также мальчиков и девочек, которые проходят лечение в онкогематологическом отделении.

«Нам бы очень хотелось, чтобы дети привыкали читать хорошую литературу и полюбили чтение. А мы, взрослые, постараемся вместе предоставить такую возможность каждому ребенку», — рассказали сотрудники социального отдела.

Присоединиться к акции могут все желающие. Для этого нужно принести детские художественные книги, детские Библии, молитвословы, рассказы о житиях святых, энциклопедии по адресу: Хабаровск, улица Воронежская, 49 А. Все издания должны быть новыми или в хорошем состоянии, принимать их будут ежедневно с 08:00 до 19:00, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу Хабаровской епархии.

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