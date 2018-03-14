Два приморца утопили свои машины во время рыбалки

В Приморье рыбаки утопили свои машины на зимней рыбалке, сообщает РИА «Восток-Медиа». Почему они решили выехать на лёд во время потепления — сказать сложно.

В минувший вторник, 13 марта, в Приморье произошёл нелепый автомобильный инцидент. В Партизанском районе, возле села Владимиро-Александровское, утонули две машины. Их хозяева решили порыбачить на реке Партизанская (больше известная как Сучан). Несмотря на то, что в крае потепление и всё активно тает, они решили выехать на скованную льдом реку. Поначалу им даже везло. Как сообщают очевидцы, оба авто стояли на льду с самого утра. Однако днём лёд конкретно подтаял (в месте ЧП температура воздуха доходила до +8 градусов). В итоге вечером, когда рыбаки уже решили выбираться домой, машины ушли под воду. Обе иномарки провалились почти одновременно.

Жители Владимиро-Александровского отмечают — поступок этих любителей наваги был, мягко говоря, необдуманным. Лёд на Партизанской давно тает, в некоторые местах даже появились промоины. Провалиться там может даже человек.