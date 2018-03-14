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03:46 (мск), источник: Восток Медиа

Два приморца утопили свои машины во время рыбалки

Итог самоотверженной погони за навагой был предсказуемым.

В Приморье рыбаки утопили свои машины на зимней рыбалке, сообщает РИА «Восток-Медиа». Почему они решили выехать на лёд во время потепления — сказать сложно.

В минувший вторник, 13 марта, в Приморье произошёл нелепый автомобильный инцидент. В Партизанском районе, возле села Владимиро-Александровское, утонули две машины. Их хозяева решили порыбачить на реке Партизанская (больше известная как Сучан). Несмотря на то, что в крае потепление и всё активно тает, они решили выехать на скованную льдом реку. Поначалу им даже везло. Как сообщают очевидцы, оба авто стояли на льду с самого утра. Однако днём лёд конкретно подтаял (в месте ЧП температура воздуха доходила до +8 градусов). В итоге вечером, когда рыбаки уже решили выбираться домой, машины ушли под воду. Обе иномарки провалились почти одновременно.

Жители Владимиро-Александровского отмечают — поступок этих любителей наваги был, мягко говоря, необдуманным. Лёд на Партизанской давно тает, в некоторые местах даже появились промоины. Провалиться там может даже человек.

С конца зимы в Приморье то и дело происходят подобные инциденты. Так, в феврале на реке Раздольная провалилась под лёд Toyota Premio. Владелец иномарки решил половить подлёдной наваги, а на обратном пути машина заехала на тонкий лёд. Извлекать её пришлось с помощью «болгарки» и крюков. Ранее возле Артёма, на реке Кневичанке, провалился джип Nissan X-Trail. Лёд на этой реке очень непрочный. В месте ЧП наблюдается сильное течение, которое подмывает ледяную корку. Из-за этого в некоторых местах там может провалиться даже человек — не говоря про тяжёлые машины.

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