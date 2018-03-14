Два приморца утопили свои машины во время рыбалки
Итог самоотверженной погони за навагой был предсказуемым.
Итог самоотверженной погони за навагой был предсказуемым.
В Приморье рыбаки утопили свои машины на зимней рыбалке, сообщает РИА «Восток-Медиа». Почему они решили выехать на лёд во время потепления — сказать сложно.
В минувший вторник, 13 марта, в Приморье произошёл нелепый автомобильный инцидент. В Партизанском районе, возле села
Жители
С конца зимы в Приморье то и дело происходят подобные инциденты. Так, в феврале на реке Раздольная провалилась под лёд Toyota Premio. Владелец иномарки решил половить подлёдной наваги, а на обратном пути машина заехала на тонкий лёд. Извлекать её пришлось с помощью «болгарки» и крюков. Ранее возле Артёма, на реке Кневичанке, провалился джип Nissan
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