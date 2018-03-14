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05:03 (мск), источник: Вести Приморье

В Приморье выросла стоимость минимального набора продуктов питания

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания, рассчитанная по среднероссийским нормам потребления, в конце февраля составила, в среднем по краю, 5004.31 рубля и возросла на 1% по сравнению с декабрем предыдущего года. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Приморскстат.

Источник: Reuters

В январе-феврале возросли цены на плодоовощную продукцию в среднем на 5.5%. Подорожали морковь, свёкла на 5.9−6.5%, капуста белокочанная свежая — на 14.4%, свежие огурцы — в 1.2 раза. Из фруктов заметный рост цен отмечен на груши, виноград и бананы на 4.2−14.1%.

Цены на рыбопродукты в целом увеличились на 0.4%, из них икра лососевых рыб, сельдь соленая, консервы рыбные натуральные и с добавлением масла подорожали на 1.1−1.7%, креветки мороженные неразделанные, рыба охлажденная и мороженная разделанная лососевых пород — на 2.3−2.7%. Незначительное (на 0.1%) снижение цен наблюдалось на рыбу мороженую неразделанную.

На 0.5% в среднем возросли цены на молочную продукцию, наиболее заметно в этой группе возросли цены на йогурт, молоко питьевое цельное стерилизованное, смеси сухие молочные для детского питания (на 1.5−1.9%).

Рост цен на 1.3% отмечен в группе кондитерских изделий, из них на 1.5% дороже стало печенье, на 2.2% — шоколадные конфеты.

На 2% в среднем снизились цены в группе крупа и бобовые; из них на крупу манную, горох и фасоль, крупу гречневую-ядрицу — на 1.1%, 3% и 8.8%, соответственно, цены на рис и пшено, напротив, возросли — на 0.1% и 0.9%, соответственно. Из макаронных изделий: вермишель стала дешевле на 0.7%, тогда как макаронные изделия на 0.4% подорожали.

Из остальных наблюдаемых продуктов питания рост цен был отмечен на кур охлажденных и мороженых, говядину бескостную, сухие супы в пакетах, какао, хлопья из злаков, яйца куриные — на 1−2.7%; снижение — на масло подсолнечное, сахар, соль, печень говяжью, майонез, мясо индейки, муку пшеничную — на 0.4−2%.

Цены на алкогольные напитки и цены в сфере общественного питания в среднем возросли на 0.4%.

Индекс цен на наблюдаемые продовольственные товары составил 100.9%.

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