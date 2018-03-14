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04:58 (мск), источник: VLADNEWS

В Приморье пока не продают льготные авиабилеты

Точная дата продажи билетов неизвестна.

Источник: VLADNEWS

В Приморье пока не осуществляется продажа авиабилетов по субсидированным тарифам. Об этом корреспонденту РИА VladNews сообщил сотрудник одной из крупных российских авиакомпаний.

«Продажа льготных билетов на определённые маршруты ещё не началась. Информация ложная. И распоряжение о том, что такие билеты можно продавать, нам не поступало. Пассажиры уже с начала марта начали нам звонить и говорить о том, что появилась информация о продаже билетов по субсидированным тарифам. Но мы вынуждены им отвечать, что у них недостоверная информация. Пока только можем предложить приморцам оставлять заявки на те даты, на которые они хотят приобрести билеты. И, когда правило вступит в силу, приглашать их уже на саму продажу», — сообщил источник.

Сотрудник компании также отметил, что предположительно продажа билетов начнётся с 15 марта и продлится до декабря текущего года.

Напомним, ранее появилась информация о том, что с 1 марта по 1 декабря текущего года приморцы могут приобрести билеты с фиксированной стоимостью на определённые маршруты.

В такой перечень маршрутов воздушных перевозок пассажиров вошли 73 направления. Стоимость билетов не превышает 10,5 тысяч рублей. Отметим, что из Приморья можно будет улететь в Екатеринбург (стоимость билета составляет 6 400 в одну сторону), в Москву (7 400 в одну сторону), Новосибирск (5 900 в одну сторону), Санкт-Петербург (7500 в одну сторону), Сочи (10 500 в одну сторону) и Минеральные Воды (10 100 в одну сторону).

В перечень маршрутов попали и три направления по Дальнему Востоку. Так, жители Приморья смогут улететь в Хабаровск за 1800 рублей в одну сторону, в Петропавловск-Камчатский (6000 в одну сторону) и в Якутск (6 400 в одну сторону).

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