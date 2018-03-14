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04:54 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровске стригут деревья «под Котовского» для красоты

На гостевых улицах под формовочную пилу идут все деревья подряд.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровске бригады «Горзеленстроя» трудятся с пилами на последнем в этом сезоне участке на улице Муравьёва-Амурского, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— Мы начали формовку зелёного наряда города в ноябре, как только деревья уснули, и закончим до 1 апреля, до начала сокодвижения в стволах, — рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» директор МБУ «Горзеленстрой» Георгий Лаптиёв. — Работы вели всю зиму. Сделали санитарную рубку на посёлке Горького — убрали аварийные деревья и ветки. Сделали подрезку на улице Карла Маркса от Ленинградской до площади Ленина. Муравьёва-Амурского отформуем всю. Приводим в порядок так называемые гостевые улицы.

Как сообщил Георгий Александрович, под формовочную пилу идут все деревья подряд на указанных улицах. Это ильмы, вязы широколистные, серебристые тополя и ясени. В этом году произведён больший объём формовки, чем в прошлые зимы. Причина только в эстетике. Чтобы весь участок улицы имел законченный вид и выглядел опрятно. Периодичность на формовку в нормативных актах и вовсе не прописана. Есть места, где деревья никогда не формуют — растут как есть до аварийного состояния.

Как заверил Георгий Лаптиёв, переживать за нынешнюю неприглядную «прическу» городских деревьев «под Котовского» не стоит. Весной на уныло торчащих ныне лысых стволах появятся побеги, и к лету образуется молодая красивая крона правильной формы.

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