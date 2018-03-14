В Хабаровске стригут деревья «под Котовского» для красоты
На гостевых улицах под формовочную пилу идут все деревья подряд.
На гостевых улицах под формовочную пилу идут все деревья подряд.
В Хабаровске бригады «Горзеленстроя» трудятся с пилами на последнем в этом сезоне участке на улице
— Мы начали формовку зелёного наряда города в ноябре, как только деревья уснули, и закончим до 1 апреля, до начала сокодвижения в стволах, — рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» директор МБУ «Горзеленстрой» Георгий Лаптиёв. — Работы вели всю зиму. Сделали санитарную рубку на посёлке Горького — убрали аварийные деревья и ветки. Сделали подрезку на улице Карла Маркса от Ленинградской до площади Ленина.
Как сообщил Георгий Александрович, под формовочную пилу идут все деревья подряд на указанных улицах. Это ильмы, вязы широколистные, серебристые тополя и ясени. В этом году произведён больший объём формовки, чем в прошлые зимы. Причина только в эстетике. Чтобы весь участок улицы имел законченный вид и выглядел опрятно. Периодичность на формовку в нормативных актах и вовсе не прописана. Есть места, где деревья никогда не формуют — растут как есть до аварийного состояния.
Как заверил Георгий Лаптиёв, переживать за нынешнюю неприглядную «прическу» городских деревьев «под Котовского» не стоит. Весной на уныло торчащих ныне лысых стволах появятся побеги, и к лету образуется молодая красивая крона правильной формы.
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