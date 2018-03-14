Около тысячи наблюдателей готовы работать на избирательных участках Хабаровского края

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Почти во всех районах Хабаровского края завершилось обучение общественных наблюдателей, которые в день выборов президента будут работать на избирательных участках. Следить за тем, чтобы голосование, назначенное на 18 марта, прошло честно, готов 991 человек. Об этом в эфире программы «Утро с “Губернией”» рассказала член общественной палаты Хабаровского края, представитель регионального отделения общественной организации «Красный Крест» Виктория Макарчук.

Напомним, на предстоящих выборах в регионе впервые опробуют новую систему общественного наблюдения. Раньше делегировать наблюдателей могли только кандидаты в президенты и выдвинувшие их партии, теперь это право появилось у общественных палат.

Как отметила гостья программы, у наблюдателей есть множество обязанностей. Они должны прийти на избирательный участок за 30 минут до его открытия и проверить, чтобы урны были пустыми и опечатанными. Кроме того, наблюдатели осмотрят книги со списками избирателей и информационные стенды, расположенные на участках, а позже проследят за подсчетом голосов.

«Основная цель — [следить], чтобы на избирательном участке не проходила дополнительная агитация. Также запрещена агитация в 50 метрах до избирательного участка. К примеру, подъезжает машина — на лобовом стекле фотография кандидата. Это считается нарушением», — сказала Виктория Макарчук.