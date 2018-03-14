Около тысячи наблюдателей готовы работать на избирательных участках Хабаровского края
Активисты проследят за тем, как комиссии подсчитывают голоса.
Активисты проследят за тем, как комиссии подсчитывают голоса.
Почти во всех районах Хабаровского края завершилось обучение общественных наблюдателей, которые в день выборов президента будут работать на избирательных участках. Следить за тем, чтобы голосование, назначенное на 18 марта, прошло честно, готов 991 человек. Об этом в эфире программы «Утро с “Губернией”» рассказала член общественной палаты Хабаровского края, представитель регионального отделения общественной организации «Красный Крест» Виктория Макарчук.
Напомним, на предстоящих выборах в регионе впервые опробуют новую систему общественного наблюдения. Раньше делегировать наблюдателей могли только кандидаты в президенты и выдвинувшие их партии, теперь это право появилось у общественных палат.
«Основная цель — [следить], чтобы на избирательном участке не проходила дополнительная агитация. Также запрещена агитация в 50 метрах до избирательного участка. К примеру, подъезжает машина — на лобовом стекле фотография кандидата. Это считается нарушением», — сказала Виктория Макарчук.
В день выборов с 8:00 до 22:00 в региональной общественной палате будет дежурить краевая рабочая группа по мониторингу избирательного права. Ее представители примут сообщения о нарушениях на участках. Телефон горячей линии: (4212) 75−40−66.
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