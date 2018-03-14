Новосибирские синоптики обещают потепление до плюс 3 градусов
Такая погода установится в некоторых районах области.
Такая погода установится в некоторых районах области.
Сибирякам осталось потерпеть всего пару дней, и в наш город придет уже не календарная, а самая настоящая весна! Уже к концу недели Новосибирск ждет потепление.
— Холодный циклон с Северного Урала сменят теплые воздушные массы из Казахстана и частично с Урала, — рассказал Ренад Ягудин,
Итак, вот что покажет термометр в столице Сибири в ближайшие дни:
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