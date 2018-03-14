Новосибирские синоптики обещают потепление до плюс 3 градусов

Сибирякам осталось потерпеть всего пару дней, и в наш город придет уже не календарная, а самая настоящая весна! Уже к концу недели Новосибирск ждет потепление.

— Холодный циклон с Северного Урала сменят теплые воздушные массы из Казахстана и частично с Урала, — рассказал Ренад Ягудин, пресс-секретарь Западносибирского Гидрометцентра. — В пятницу температура по области в некоторых районах поднимется до плюс 3 градусов.

Итак, вот что покажет термометр в столице Сибири в ближайшие дни: