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06:43 (мск), источник: Комсомольская правда

Новосибирские синоптики обещают потепление до плюс 3 градусов

Такая погода установится в некоторых районах области.

Сибирякам осталось потерпеть всего пару дней, и в наш город придет уже не календарная, а самая настоящая весна! Уже к концу недели Новосибирск ждет потепление.

— Холодный циклон с Северного Урала сменят теплые воздушные массы из Казахстана и частично с Урала, — рассказал Ренад Ягудин, пресс-секретарь Западносибирского Гидрометцентра. — В пятницу температура по области в некоторых районах поднимется до плюс 3 градусов.

Итак, вот что покажет термометр в столице Сибири в ближайшие дни:

  • Среда, 14 марта — днем минус 6, ночью минус 21 градус.
  • Четверг, 15 марта — днем минус 4, ночью минус 18 градусов.
  • Пятница, 16 марта — днем плюс 1, ночью минус 10 градусов.
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