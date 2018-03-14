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04:41 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Среда подарит хабаровчанам первый плюс

Весеннее тепло заглянет в город сегодня перед очередным снегопадом.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +5° 36% 757 мм рт. ст. 3 м/с

Сегодня, в среду в дальневосточной столице ожидается первая плюсовая температура, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Теплая воздушная масса, пришедшая в регион, подарит хабаровчанам возможность насладиться весенним теплом. Синоптики обещают, что температурный фон поднимется до одного градуса со знаком «плюс».

 — Вчера уже фиксировались положительные температуры на Тумнине и в Бикине. Сегодня в Хабаровске ожидается от -5 до +1 градуса, — рассказала корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды хабаровского Гидрометцентра Галина Брынцева. — Таким образом сейчас мы идём на несколько градусов выше нормы.

Но уже завтра, 15 марта, температура может вновь опуститься до −5…−6 в дневное время. Метеорологи прогнозируют высокую облачность и вероятность небольшого снега.

Очередной всплеск тепла ожидается в Хабаровске в субботу, 17 марта. Правда, есть вероятность, что ощутить его хабаровчанам помешает сильный ветер. Хотя он будет дуть в юго-западном направлении, не будет столько холодным, но порывы его могут достигать 14 метров в секунду.

Напомним, как ранее сообщало агентство, 18 марта, в день выборов, на юге Хабаровского края ожидается небольшой снег.

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 Среда подарит хабаровчанам первый плюс
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