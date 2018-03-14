Среда подарит хабаровчанам первый плюс
Весеннее тепло заглянет в город сегодня перед очередным снегопадом.
Весеннее тепло заглянет в город сегодня перед очередным снегопадом.
Сегодня, в среду в дальневосточной столице ожидается первая плюсовая температура, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Теплая воздушная масса, пришедшая в регион, подарит хабаровчанам возможность насладиться весенним теплом. Синоптики обещают, что температурный фон поднимется до одного градуса со знаком «плюс».
— Вчера уже фиксировались положительные температуры на Тумнине и в Бикине. Сегодня в Хабаровске ожидается от -5 до +1 градуса, — рассказала корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды хабаровского Гидрометцентра Галина Брынцева. — Таким образом сейчас мы идём на несколько градусов выше нормы.
Очередной всплеск тепла ожидается в Хабаровске в субботу, 17 марта. Правда, есть вероятность, что ощутить его хабаровчанам помешает сильный ветер. Хотя он будет дуть в
Напомним, как ранее сообщало агентство, 18 марта, в день выборов, на юге Хабаровского края ожидается небольшой снег.
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