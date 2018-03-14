Житель Красноярска выиграл в лотерею более 4 млн рублей
13 марта житель Красноярска выиграл в лотереи «Рапидо» суперприз в размере 4 177 816 рублей.
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13 марта житель Красноярска выиграл в лотереи «Рапидо» суперприз в размере 4 177 816 рублей.
Счастливчик купил лотерейный билет всего за 120 рублей.
Имя победителя пока не называется. «Какая тактика позволила победителю выиграть суперприз, станет известно, когда он обратится за выигрышем», — отметили в
По статистике государственных лотерей, за два последних года 176 жителей Красноярского края стали обладателями выигрышей, превышающих 100 000 рублей. 29 счастливчиков получили статус миллионеров. С начала 2018 года выигрыши от 100 000 рублей достались 27 красноярцам. Трое из них стали лотерейными миллионерами.
Торговый дом «Столото» ждет победителя для оформления выигрыша.
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