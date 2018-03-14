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05:31 (мск), источник: НИА Красноярск

Житель Красноярска выиграл в лотерею более 4 млн рублей

13 марта житель Красноярска выиграл в лотереи «Рапидо» суперприз в размере 4 177 816 рублей.

Источник: НИА Красноярск

Счастливчик купил лотерейный билет всего за 120 рублей.

Имя победителя пока не называется. «Какая тактика позволила победителю выиграть суперприз, станет известно, когда он обратится за выигрышем», — отметили в пресс-службе лотереи «Столото».

По статистике государственных лотерей, за два последних года 176 жителей Красноярского края стали обладателями выигрышей, превышающих 100 000 рублей. 29 счастливчиков получили статус миллионеров. С начала 2018 года выигрыши от 100 000 рублей достались 27 красноярцам. Трое из них стали лотерейными миллионерами.

Торговый дом «Столото» ждет победителя для оформления выигрыша.

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