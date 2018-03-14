В Сосновоборске (Красноярский край) закрыто дело против обманутых дольщиков
Оскорбленному мэру города посоветовали отозвать иски.
Оскорбленному мэру города посоветовали отозвать иски.
Мэр Сосновоборска Сергей Пономарев отозвал судебные иски против обманутых дольщиков. В прошлом году в интернет попала видеозапись пикета, которую глава города счел оскорбительной для себя. На ней обманутые дольщики говорили о возможной причастности Пономарева к коррупционным сделкам с недвижимостью.
Мэр счел, что такие утверждения оскорбляют его честь и достоинство и подал в суд на двоих активистов иски. Ущерб глава оценил в 500 тысяч с каждого. Впрочем, ни на одно заседание мэр лично не явился, а вчера его адвокат официально отозвал иски.
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