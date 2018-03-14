В Сосновоборске (Красноярский край) закрыто дело против обманутых дольщиков

Мэр Сосновоборска Сергей Пономарев отозвал судебные иски против обманутых дольщиков. В прошлом году в интернет попала видеозапись пикета, которую глава города счел оскорбительной для себя. На ней обманутые дольщики говорили о возможной причастности Пономарева к коррупционным сделкам с недвижимостью.

Мэр счел, что такие утверждения оскорбляют его честь и достоинство и подал в суд на двоих активистов иски. Ущерб глава оценил в 500 тысяч с каждого. Впрочем, ни на одно заседание мэр лично не явился, а вчера его адвокат официально отозвал иски. Пресс-служба администрации города пояснила, что решение вызвано письмом депутатов Законодательного собрания, в котором ему настойчиво поступить таким образом. При этом администрация настаивает, что ответчики не являются участниками долевого строительства, и распространенная ими информация не соответствует действительности.