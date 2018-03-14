Красноярский горнолыжник Алексей Бугаев завоевал золото на Паралимпиаде в Корее

Алексей выступал в суперкомбинации среди стоячих спортсменов и опередил своего основного конкурента француза Артура Боше на полсекунды.



Также в суперкомбинации среди спортсменов с нарушением зрения норильчанин Валерий Редкозубов с лидером Евгением Героевым завоевал бронзовую медаль.





