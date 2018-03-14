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05:26 (мск), источник: Вести - Красноярск

Красноярский горнолыжник Алексей Бугаев завоевал золото на Паралимпиаде в Корее

Красноярский горнолыжник Алексей Бугаев завоевал золотую медаль на Паралимпийских играх в корейском Пхёнчхане.

Алексей выступал в суперкомбинации среди стоячих спортсменов и опередил своего основного конкурента француза Артура Боше на полсекунды.

Также в суперкомбинации среди спортсменов с нарушением зрения норильчанин Валерий Редкозубов с лидером Евгением Героевым завоевал бронзовую медаль.


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