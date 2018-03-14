Иркутские химики синтезировали новое лекарство от свиного гриппа

Ученые Иркутского института химии им. Фаворского Сибирского отделения РАН синтезировали вещество, защищающее от вирусов гриппа, в том числе свиного (H1N1). Об этом сообщили в пресс-службе Иркутского научного центра СО РАН.

По словам старшего научного сотрудника, кандидата фармацевтических наук Яны Костыро, средство было получено в ходе исследований по модификации углеводов, извлеченных из растительного сырья и синтезированных микроорганизмами. Это олигосахарид (полимерный углевод), который, как выяснилось, обладает выраженной противовирусной активностью.