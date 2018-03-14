В Башкирии ожидается потепление
В Башкирии ожидается потепление. Об этом сообщают региональные синоптики Гидрометцентра.
В Башкирии ожидается потепление. Об этом сообщают региональные синоптики Гидрометцентра.
Днем 14 марта температура воздуха составит −3…−8 градусов. К вечеру похолодает до −12…−17. Местами ожидается небольшой снег. Ветер
15 марта температура поднимется до 0 градусов.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.