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06:55 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

В Башкирии ожидается потепление

В Башкирии ожидается потепление. Об этом сообщают региональные синоптики Гидрометцентра.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +2° 55% 758 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Днем 14 марта температура воздуха составит −3…−8 градусов. К вечеру похолодает до −12…−17. Местами ожидается небольшой снег. Ветер юго-западный, умеренный.

15 марта температура поднимется до 0 градусов.

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